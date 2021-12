La nouvelle éco : à Amiens, la réhabilitation du site de l'ex-usine Goodyear démarre en janvier 2022

Le nouveau site permettra de faire de la logistique pour des entreprises locales et nationales, dans l'agroalimentaire et l'industrie. Presque huit ans après la fermeture de l'usine Goodyear, la société qui va gérer les travaux espère "recréer l'activité sur un site qui a vécu des jours malheureux".

Dans la Nouvelle éco ce vendredi matin, on vous parle de la réhabilitation du futur site de l'ex-usine Goodyear, dans la zone industrielle d'Amiens Nord. Le site est fermé depuis janvier 2014 et laissé à l'état de friche depuis. Mais plus pour longtemps, car la société Castignac va bientôt construire un tout niveau bâtiment, sur ces 83 000 mètres carré. Des entreprises de logistique vont s'installer : "Une, ce sera de l'agroalimentaire, l'autre de l'industrie, indique David Taieb, président de la société Castignac. Je pourrai vous en dire plus fin janvier, car nous sommes en négociation et je ne pourrais pas me permettre de donner des noms des entreprises tant que ce n'est pas signé".

Un site désamianté et dépollué, prêt à être réindustrialisé

Pour l'heure, impossible de dire combien d'emplois vont s'installer sur ce site à Amiens Nord, anciennement occupé par l'usine Goodyear : "Le but, c'est de recréer l'activité et l'emploi dans la région, sur un site qui a connu des jours malheureux. Je pense que le but, aussi bien de Goodyear que le nôtre, c'est de recréer une nouvelle page d'histoire sur un site qui a connu un changement de d'industrie : il faut que ce site puisse revivre", détaille David Taieb.

Après plus de sept années à l'abandon, l'ancien site de Goodyear a été d'abord désamianté : "Pour schématiser, ce sont des personnes qui viennent avec des scaphandres parce que les poussières d'amiante peuvent être cancérigènes : ils travaillent quatre heures par jour, démontent un par un tous les panneaux où il y avait de l'amiante. Et ça a duré pratiquement 13 mois, indique David Taieb. Plus après, il y a eu la déconstruction et la dépollution, car c'est un site industriel. Grâce à Goodyear et nous-même, nous avons totalement dépollué le site. L'Agence régionale de santé a validé le fait que le site est totalement dépollué et peut-être réindustrialisé entre guillemets. Donc nous pouvons accueillir n'importe quelle entreprise de logistique ou industrielle", poursuit le président de la société Castignac.

Coup d'envoi des travaux début janvier 2022

En cette fin décembre, le terrain "est plat, désamianté, dépollué, prêt à reconstruire. Nous avons aujourd'hui fait toutes les études de sol qui permettent de reconstruire dessus sur près de 83.000 mètres carrés. Donc maintenant, tout est prêt pour y aller, détaille David Taieb. L'installation de chantier commence début janvier 2022. J'espère d'ici quinze mois, avoir fait l'inauguration de ce bâtiment", conclut le patron de Castignac.