la nouvelle éco: la ressourcerie Recyclabulle de Guéret

C'est une demande conjointe des 7 salariés mais aussi des nombreux bénévoles. Ils n'ont pas voulu revivre l'enfermement du premier confinement. Cette fois dans le respect des gestes barrière tout le monde est sur le pont, seulement l'activité a du mal à reprendre. Impossible de venir vider ou déblayer des maisons où les gens vivent encore. La période hivernale est toujours la moins propice en récupérations du côté des déchetteries. Résultat, même avec la réouverture de la boutique, le manque à gagner se chiffre entre 10 et 12 000 euros. Les aides annoncées mais non encore versées devraient permettre de dépasser cette crise. Heureusement comme le reconnaît le responsable Guillaume Blanchard, les finances sont saines et la trésorerie va jouer à plein. Recyclabulle peut ainsi poursuivre ses missions et notamment celles de meubler dans l'urgence des foyers qui en ont grandement besoin. Même si le click and collect n'est pas très développé avec des messages sur les réseaux et des choix sur photos, les missions urgentes sont toujours assurées.