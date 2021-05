La Nouvelle éco : La Rochelle Boissons reprend son activité avec la réouverture des terrasses

Le confinement a réduit quasiment à néant depuis 6 mois et demi l'activité de La Rochelle Boissons, Mais depuis quelques jours, c'est reparti ! Le distributeur a livré bars et restaurants qui rouvrent ce mercredi leur terrasse.

Enfin, après six mois et demi de fermeture, les terrasses des bars et restaurants rouvrent ce matin ! Pour La Rochelle Boissons, distributeur de bières, jus de fruits, sirops, eaux, alcools et boissons chaude depuis 50 ans en Poitou-Charentes, c'est la reprise. Les livraisons ont recommencé depuis une dizaine de jours, et se sont intensifiées ces dernières heures. Jérôme, livreur sur le Vieux Port de La Rochelle, descend avec son transpalette une tonne de boissons : des futs de bières et des caisses de bouteilles de jus et sodas pour le bar "les brocanteurs" près de la Grosse Horloge."C'est la réouverture, ils ne savent pas trop où ils vont, ils ont commandé un peu moins que d'habitude à cette époque" constate Jérôme. Le patron de La Rochelle Boissons Fabrice Gimenez confirme : "on n'a pas encore repris une activité normale, on est à 60% par rapport à 2019, ce qui est déjà énormissime pour juste une réouverture des terrasses à 50%".

L'une des difficulté est d'anticiper sur les volumes que les patrons de bars vont commander - Fabrice Gimenez, dirigeant de La Rochelle Boissons

Pendant le confinement, l'activité de La Rochelle Boissons était tombée à 10% de la normale : "On travaillait à temps partiel, deux à trois jours par semaine" raconte le livreur Jérôme,"depuis le 2 mai on a repris à 100%". L'entreprise a connu des mois difficiles, obligée de déstocker massivement des produits qui allaient être périmés, une vente qui a bien marché, confirme Fabrice Gimenez, le patron. "On a eu un gros gros succès, on a pu évacuer pas mal de produits, et on va donner ce qui reste à la banque alimentaire". Difficile, en effet, de servir en terrasse des produits dont la date est dépassée, même s'ils restent bons à consommer. Pour La Rochelle Boissons, la reprise n'est pas simple : "la plus grosse difficulté a été le transport, pour l'approvisionnement" indique Fabrice Gimenez, mais aussi "d'anticiper sur les volumes que les patrons de bars vont commander".

Des commandes variables selon les établissements

Certaines commandes ont été importantes : "on a de très grosses commandes, mais c'est très variable en fonction des établissements, et de la situation géographique" indique Fabrice Gimenez. Certains établissements resteront fermés "parce qu'ils ont de toutes petites terrasses", d'autre en revanche "ont énormément chargé la note, parce qu'ils ont entendu dire qu'il y aurait certainement des pénuries du coté des brasseurs, et d'autres en prévision d'un événement exceptionnel pour La Rochelle", la finale de la coupe d'europe de rugby samedi prochain qui opposera Toulouse au Stade Rochelais, même si la préfecture n'a pas encore décidé si elle autorisait les retransmissions ou pas.

Jéröme, le livreur de La Rochelle Boissons approvisionne les bars du vieux Port à La Rochelle © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Les étapes du confinement vont dicter l'augmentation d'activité de l'entreprise : "on attend le gros des approvisionnement pour le 9 juin, avec l'ouverture à l'intérieur des établissements" confirme Fabrice Gimenez. Il espère récupérer à cette date les 40% d'activité manquantes par rapport à 2019. "les gens ont tellement envie de fréquenter les établissements". Désormais, seul l'avenir compte pour le patron de La Rochelle Boissons "on ne va pas penser à ce qu'on aurait du faire, on va penser à ce qu'on va faire, et on va rester enthousiaste". Il sait qu'il peut l'être. L'été dernier, après le premier confinement, l'entreprise a réalisé de juin à septembre, un chiffre d'affaire identique à l'année précédante.