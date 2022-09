La Nouvelle Eco : la ruée vers les granulés de bois

Depuis quelques mois, trouver des granulés de bois pour son poêle peut parfois relever du parcours du combattant. Il y a quelques semaines, Estelle et son mari, habitants d'Allevard, près de Pontcharra, ont du aller jusqu'à La Mure pour en trouver. "Cette année c'est compliqué, concède-t-elle. _C'est notre seul moyen de chauffage_, on est cinq à la maison, donc en effet, c'est un soulagement d'en trouver". Cette fois, ils ont du se rendre chez Johan Tolino à Domène, dont ils étaient déjà clients, pour en trouver.

Un approvisionnement compliqué ces derniers mois

Chez ce distributeurs de combustibles (gaz, fioul, bois,...), la filière "granulés", ou pellets comme on les appelle aussi, tourne à flux tendu. La faute à un approvisionnement compliqué depuis plusieurs mois, et une demande massive ces dernières semaines. "La tension est là depuis quelques mois. Les fabricants ont fini la saison de chauffe, l'hiver dernier, avec _zéro stocks_, alors que d'habitude il en reste. Donc on avait un manque au départ cette année, qui ne fait que s'accentuer".

La guerre en Ukraine est aussi passée par là : "On importe aussi une partie de la consommation de granulés. De Russie par exemple, même si ce n'est qu'une petite partie. Avec ce conflit, _l'importation s'est arrêtée nette_. Avec la crispation autour de l'énergie, les pays européens qui apportaient pas mal de granulés chez nous font de la préemption, gardent en fait le produit, ce qui en fait moins pour nous."

A un moment, on avait près de 400 appels par jours !

Malgré cela, l'approvisionnement se poursuivait à peu près. Les choses se sont sérieusement compliquées ces dernières semaines alors que les vacances touchaient à leur fin et que la rentrée se profilait sérieusement. Johan et ses équipes ont alors été assaillis de demandes : "on a été surpris par cette forte demande d'un coup. A un moment on avait près de 400 appels par jour, pour deux secrétaires ! Donc on a du mobiliser des chauffeurs, un peu tout le monde, on prenait tous des appels en même temps, mais vraiment pas simple à gérer !" Depuis, les choses se sont un peu calmées.

Pour Johan, cette explosion de la demande joue directement un rôle dans cette complication : "Un phénomène un peu classique d'affolement général. Une demande anticipée, beaucoup plus tôt que d'habitude, à quoi s'ajoutent des surstocks aussi de certains consommateurs". C'est pourquoi il a du prendre la décision de ne pas vendre à ses clients plus que leur consommation de l'année passée, et n'en prend pas de nouveaux, cherchant déjà à satisfaire les siens.

Un combustible deux fois plus cher qu'il y a un an

Mais même en assurant l'approvisionnement, se pose toujours le problème du prix. Car au même titre que le gaz, le fioul, le pétrole, le prix du granulé a explosé cette année : "Sur un an, les prix ont quasiment doublé voire un peu plus. Et on n'est qu'au début de l'hiver, donc la perspective pour la suite n'est pas encourageante. Pour comparer avec le fioul, c'est pareil, les prix ont aussi quasiment doublé sur un an. Par contre, la disponibilité en fioul elle est bonne, donc on a pas trop de soucis à ce niveau-là".

Ainsi, certains particuliers comme Pierre, habitent de Mens, ont renoncé à leur chaudière à granulés : "Nous en avions commandé une en janvier pour remplacer notre chaudière au fioul. Mais les conditions difficiles voire impossible pour s'approvisionner, la chaudière à granulés, livrée il y a une semaine, est restée dans le garage, dans ses cartons. Nous ne l'avons pas installée et avons gardé pour quelques temps encore notre chaudière au fioul, avec laquelle nous allons passer l'hiver. Et à la sortie, on verra si la situation s'est améliorée du côté des granulés".

Le maitre-mot c'est de ne surtout pas s'affoler

Un revirement qui ne surprend pas Anthony, installateur de chaudières dans la métropole. Avec les craintes de pénurie, son carnet de commandes a été complètement chamboulé : "On est sur une tendance de fond sur ces derniers mois, c'est beaucoup plus significatif sur le dernier. Jusqu'à présent, on avait des commandes à peu près équilibrées, 55/45% entre les chaudières à bois et les chaudières à granulés. Là aujourd'hui on a _un ratio qui s'est complètement inversé_, avec 90% pour le bois et 10% pour le granulé". Avec le risque que le bois souffre à son tour de soucis d'approvisionnement, ce qui est d'ailleurs un peu le cas.

Face à toutes ces difficultés, Johan Tolino en appelle au sang-froid : "Il ne faut pas s'affoler, le produit il y en aura. Peut être bas beaucoup, mais il s'agira de l'utiliser intelligemment, l'économiser. Mais le maitre-mot c'est vraiment de ne pas s'affoler. Si ce n'est pas disponible tout de suite, ça le sera peut-être dans une semaine, deux semaines, un mois, trois mois,... Mais _il y en aura_. Et puis éviter le surstockage. C'est viscéral, on a vu ça avec le papier toilette et la moutarde, ça arrive désormais à notre niveau".