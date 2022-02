La Nouvelle Eco : La Saint-Valentin, rendez-vous incontournable pour les fleuristes

La Saint-Valentin fait partie des jours les plus importants de l'année pour les fleuristes, avec Noël et la fête des maires. Suffisamment important pour que ceux-ci ouvrent sur un jour habituel de fermeture.

La Saint-Valentin est un rendez-vous annuel incontournable pour les fleuristes. "On y réalise l'équivalent de deux ou trois bons week-ends", estime le président de la Chambre des métiers de l'Oise, et par ailleurs fleuriste, Morgan Isaac.

Cette année, le 14 février tombe un lundi, jour habituel de fermeture pour beaucoup de fleuristes, qui ouvriront donc exceptionnellement. "Impossible de manquer une Saint-Valentin !" assène Aude France, fleuriste à Amiens.

Côté fleurs, la rose rouge reste le classique absolu pour la Saint-Valentin. Mais un classique qui a tendance à prendre quelques euros autour du 14 février. Alors certains fleuristes orientent leurs clients vers des fleurs plus de saisons, qui permettent parfois de faire plus pour un prix toujours raisonnables. Avec des offres pour toutes les bourses, de la fleur unique à 2 ou 3 euros, au bouquet élaboré, forcément plus onéreux.