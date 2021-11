La Nouvelle Eco : la saison des chrysanthèmes se passe très bien pour Olivier Servelle à Auxonne

La saison des chrysanthèmes se passe comment chez vous ?

En ce moment, c'est le plein rush. On est en train d'installer les fleurs dans les cimetières à Dijon ou encore à Auxonne. Sinon, les clients viennent directement les acheter au détail, à la serre.

Combien de ventes de jardinières de chrysanthèmes par jour ?

On en vend à peu près entre 100 et 150 par jour. La saison se passe très bien. Honnêtement, on a connu des saisons plus difficile ces dernières années. Il faut dire que le temps s'y prête. Je suis déjà plus serein que l'année dernière. Il y avait l'histoire du Covid. Donc, on ne savait pas si on allait pouvoir vendre. Là, ça va, c'est impeccable. Et les gens sont au rendez vous, ça se passe très bien.

La vente de chrysanthèmes combien ces dernières semaines et dans toute l'année ?

Toute l'année, on est à peu près entre 20 et 30%. Et là, en ce moment, on va dire que la vente de chrysanthèmes représente près de 80% dui total du mois d'Octobre. Et après, on vend beaucoup de fleurs qui ne gèlent pas. Les gens s'orientent vraiment sur des choses qui passent tout l'hiver et qui ne gèlent pas parce qu'il faut savoir que le chrysanthème commence à geler à partir de -5°C. Les gens veulent des choses qui restent, qui durent

Une centaine de bouquets de chrysanthèmes sont vendus par jour dans les serres d'Olivier Servelle. © Radio France - Cédric Hermel

Qui achète des chrysanthèmes ?

Surtout des particuliers, des personnes déjà d'un certain âge, en moyenne entre 60 et 70 ans. Le chrysanthème, c'est quand même pas une chose qui est dans l'évolution. La tradition se perd un peu chez les jeunes des personnes âgées ou alors des proches des jeunes qui ont perdu des parents dans l'année. Sinon je fournis aussi des cimetières de Dijon et Auxonne.

Vous préparez la saison des chrysanthèmes depuis combien de temps ?

Ils sont en culture depuis le mois de mai et la vente, c'est en ce moment. On a commencé il y a quinze jours. Dès l'instant où ça débute, on a des couleurs, ça commence à être fleuri ou ça commence à teinter, les gens voient les couleurs. Il faut dire qu'il y a tout un suivi pour les faire pousser. On en a 3.000 en tout. Donc tout ce qui est là, c'est ma production. On va essayer de tout vendre au 1er Novembre. Si vous revenez ici le 2, il ne devrait plus rien reste. Logiquement, tous les pots devraient être vendus.