La nouvelle éco : la saison des truffes est lancée à la pépinière Puymège en Dordogne

La pépinière de Puymège à Montignac produit et vend des plants truffiers à partir de glands et de truffes du Périgord. Un savoir-faire très particulier.

La saison des truffes est lancée en Dordogne. Les premiers marchés aux truffes ouvrent à partir de début décembre à Périgueux, Montignac ou encore Vergt. A la pépinière Puymège de Montignac, les gérants produisent et vendent des plants truffiers mycorhisés à la truffe noire du Périgord. "Mycorhizer, c'est faire la symbiose entre les racine d'un arbre et les spores de la truffe et ça donnera naissance à de nouvelles truffes", explique MathieuFaucoulanche, gérant de la pépinière, qui était notre invité ce vendredi matin dans la Nouvelle Eco sur France Bleu Périgord. Seules une dizaine de pépinières produisent encore des plants truffiers en France. C'est un vrai savoir-faire : "on le garde bien secret" sourit le pépiniériste.

Les plants sont produits avec des ingrédients locaux de la Dordogne, des glands ramassés à maturité pour les faire germer et des truffes achetés sur les marchés du Périgord. La grande majorité des clients de la pépinière Puymège sont des particuliers, qui viennent acheter des plants truffiers et demander des conseils. Le plant est entre 13 et 15 euros.