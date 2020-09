La Nouvelle Eco : la salle de sport KeepCool de Pau

Avec la rentrée c'est peut-être le moment de se mettre au sport. Pour cela KeepCool à Pau, vous propose un choix sur mesure pour vous remettre en forme, vous entretenir au quotidien ou, pour les plus endurants, permettre de rester au top niveau.

Les Formules :

Cool :

Coachs, Small Group Training, et 300 cours en vidéo à la demande. Engagement de 12 mois.

Two Cool :

Coachs, Small Group Training, et 300 cours en vidéo à la demande + la carte Two Cool où tous les vendredis et samedis, un ami vient avec vous + le parrainage qui offre des avantages aux filleuls et enfin la pause vacances, jusqu'à 30 jours /an - Engagement de 12 mois.

Two Cool +

Celle-ci est identiques à la précédente, mais sans engagement. Coachs, Small Group Training, et 300 cours en vidéo à la demande + la carte Two Cool où tous les vendredis et samedis, un ami vient avec vous + le parrainage qui offre des avantages et enfin la pause vacances, jusqu'à 30 jours /an

Inscription :

Avec les mesures en place faites-le par internet www.keepcool.fr. A partir de là, pas d'inquiétude à avoir. Vous serez pris en charge par un coach, qui va établir un programme selon votre niveau de forme et qui fera chaque mois un bilan personnalisé afin d'élever ou pas, le niveau de performance.

Mesures sanitaires :

Tout est prévu : le gel hydro-alocoolique, un vaporisateur par personne pour désinfecter toutes les machines avant et après votre passage. Enfin, Les douches sont accessibles car il s'agit de cabines individuelles.

Contacts :

Adresse : 21 rue Ronsart à Pau

Téléphone : 05 59 71 18 54

Web : KeepCool Pau

Accès :

Centre commercial Pau Université - Parking Centre Leclerc Pau Université