La nouvelle éco : la Savonnerie des Hauts-de-France tourne presque à plein régime

Ça sent bon pour la savonnerie des Hauts-de-France, à Salouël, près d'Amiens. Depuis le confinement, où son activité a été un peu ralentie, elle est bien repartie. La vente, la production... Et bientôt les embauches.

Quand on entre dans le magasin de la savonnerie des Hauts-de-France, une odeur emplit les narines. "Oui, là on vient de faire une production, donc le parfum est très présent. _C'est le savon marine, donc ça sent la mer"_sourit Jean-Marc Vasseur.

L'activité a repris à un niveau normal, malgré un ralentissement pendant le confinement. "Pas mal de nos revendeurs étaient fermés, donc nous avons un peu de retard sur nos prévision, explique Jean-Marc. Qui rassure : rien d'inquiétant. _Le savon dur, c'est dans l'air du temps."Pourtant, il a fallu s'adapter : "nous avons vendus à l’extérieur, et non plus dans notre magasin."_ Ils ont aussi dû stopper les travaux

Dans cette partie de l'usine, qui jouxte le magasin, "ça va être la partie préparation des huiles de la soude. Le côté chimique. A cause du Covid, nous avons retardé les travaux, mais ça devrait reprendre très bientôt."

Les ventes repartent

Aujourd'hui, le magasin de la savonnerie est de nouveau accessible. Avec masque et après s'être lavé les mains, évidemment. Et le patron voit plus loin... Avec un peu d'optimisme. "Si tout va bien, nous allons participer à la foire Expo d'Amiens début octobre, puis le marché de Noël ensuite." Il espère retrouver des clients qu'il ne touchait plus depuis la fermeture de certains revendeurs.

Quoi qu'il en soit, Jean-Marc n'est pas inquiet pour la suite. "Beaucoup de gens viennent nous voir en disant que le gel hydroalcoolique leur abîme les mains. Et son côté vendeur reprend le dessus : Justement, nous avons un savon à l'huile d'avocat. Déjà il a la glycérine. Ça a un côté hydratant. Et puis ce savon est très confortable."

On a de très bons retours, disant "ma peau est beaucoup plus douce, moins rêche, moins sèche" - Jean-Marc Vasseur

Des travaux, de la vente, et bientôt des embauches. Le directeur de la savonnerie des Hauts-de-France espère à terme passer de six à neuf salariés.