La Nouvelle Eco : la seconde main à la mode pour Noël

D'après un sondage, l'an dernier, 8 français sur 10 ont acheté des jouets d'occasion pour leurs enfants. Depuis quelques années, la seconde main est de plus en plus plébiscitée pour les cadeaux de Noël. Des magasins spécialisés dans l'occasion existent comme la Brocante Permanente à Camon.

Sur le parking d'une grande enseigne de jouets à Amiens, Fabien à le sac rempli de paquets de cartes de Pokémon, qu'il mettra sous le sapin pour Noël. Chaque année, il privilégie des cadeaux neufs. "Je n'ai rien contre les produits d'occasion, mais le côté neuf c'est la garantie, pouvoir ramener le produit en boutique, c'est aussi la durabilité du produit...", explique-t-il. Jessica elle aussi a choisi la nouveauté pour ses cadeaux, mais elle pourrait se laisser tenter par des cadeaux déjà utilisés : "Sur des réderies, ça m'est déjà arrivé d'acheter des jouets d'occasion pour mes enfants. Si on peut tester et voir que ça fonctionne, aucun problème !"

Dans ce dépôt-vente, on retrouve des jouets dans les conditions du neuf © Radio France - Florent Vautier

A la Brocante Permanente, un hangar de 6000 mètres carrés situé à Camon près d'Amiens, tester les jouets et plus largement les 4000 produits d'occasion disponibles est la norme dans ce dépôt vente, où particuliers comme professionnels peuvent acheter des étagères pour y vendre les objets dont ils ne servent plus où que les commerces déstockent. La Brocante Permanente prend une commission de 25% sur les ventes. "A l'approche de Noël, il y a beaucoup de monde le week-end mais aussi la semaine !", décrit Laurie, l'une des vendeuses de l'enseigne qui compte un autre entrepôt à Abbeville.

Roxane a été séduite par ce flipper miniature en bois. © Radio France - Florent Vautier

Dans les allées, on est à l'affut des bonnes affaires, du jouet original avec une histoire, un vécu. Bernard a jeté son dévolu sur une toupie. "Ca fait un moment que j'en cherche une", explique ce grand-père de 13 petits-enfants, pour qui le choix de la seconde main est donc avant tout un choix économique : "Les enfants changent souvent de jouets". Roxane elle aussi cherche des cadeaux qui feront plaisir à ses petits-enfants. C'est un flipper miniature en bois qui lui a tapé dans l'œil. "Les jouets en bois sont plus solides, et puis c'est sûr que ça permet de faire des économies et de donner une seconde vie à des produits.", dit-elle en regardant un étal avec notamment des figurines de clown. Selon un sondage, l'an dernier, 8 français sur 10 avaient acheté des jouets d'occasion pour leurs enfants.