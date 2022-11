Côte-d'Or : la serrurerie Begin fête des 15 ans et vous ouvre ses portes ce 26 novembre à Is-sur-Tille

Le point commun entre Gaston l'Escagot bourguignon et son créateur Hervé Begin est sans doute un moral d'acier. La serrurerie Begin croule sous les commandes et Gaston connait un succès qui ne se dément pas depuis des années. L'entreprise fête ses 15 ans ce samedi 26 novembre et ouvre à cette occasion les portes de son atelier à Is-sur-Tille. Histoire de prendre le temps de discuter avec les clients pour ce patron qui ne touche pas terre. Entretien avec Hervé Begin, artisan et artiste, très demandé !

Hervé Begin devant Gaston l'escargot dans son atelier à Is-sur-Tille - Serrurerie Begin

Quinze ans, c'est un bel anniversaire pour la serrurerie Begin. Quel regard avez-vous sur ces quinze années passées ?

Je suis assez fier de mes quinze ans. On a traversé quelques difficultés mais cela s'est passé quand même assez vite. En quinze ans, le métier a un peu évolué. Notre façon de travailler aussi et surtout la demande des clients.

Aujourd'hui, c'est une entreprise qui se porte bien ?

Oui, c'est une entreprise qui se porte très très bien. On a pratiquement un an de travail d'avance, donc on ne se pose pas trop la question de ce qu'on va faire le matin. Par contre, le plus difficile à gérer, c'est un peu tous les clients. Planifier tout ça, ce n'est pas super évident. Il faut gérer l'impatience.

On avait parlé de votre entreprise il y a quelques mois à cause de l'envolée des prix des matières premières et des délais parfois très longs. Est ce que la situation s'est un peu améliorée aujourd'hui ou ça reste très compliqué ?

Elle s'est un petit peu améliorée, mais sur certains produits, ça reste quand même encore assez compliqué. Du coup, on a décidé de travailler un peu différemment. On stocke un peu plus d'acier pour pallier les éventuelles augmentations qui pourraient arriver au niveau des prix.

Les prix justement sont un peu plus stable ou ils continuent à faire du yoyo ?

Pour l'instant, on arrive à un niveau un peu plus stable, c'est vrai. Ils sont redescendus un petit peu par rapport à il y a quelques mois. Par contre, on nous annonce quand même des augmentations en début d'année prochaine. Tout ce qui est allu et inox, c'est sûr que c'est assez compliqué à gérer et surtout l'acier. C'est un peu compliqué aussi, les formats qu'on veut. Ça nécessite toujours beaucoup d'organisation et des négociations permanentes avec les fournisseurs. C'est en grande partie, mon épouse qui gère les commandes et je peux vous dire que ça peut prendre des heures sur une journée.

Gaston l'Escargot sur le stand du Conseil départemental à la Foire de Dijon - Serrurerie Begin

Vous avez imaginé un petit escargot en ferraille, le fameux Gaston, qui est devenu un peu l'emblème de la Côte d'Or et de ses artisans. Il a toujours autant de succès ?

Il a toujours autant de succès, surtout depuis que nous avons obtenu la marque "100 % Côte d'Or", ce qui nous a permis d'être présents sur le stand du département à la foire de Dijon, ce qui nous a permis aussi d'être vus par des milliers de personnes. Donc automatiquement, ce qui nous apporte des commandes. Les gens étaient super contents de nous voir là bas et de pouvoir fabriquer des "Gaston" parce qu'on avait amené ma petite machine pour pouvoir le réaliser sur place.

Ce petit Gaston, est ce qu'il représente une grosse part de votre chiffre d'affaires ?

Au départ, c'était vraiment un petit plus. Maintenant, il commence à être une belle part du chiffre d'affaires, puisque c'est en gros un tiers du chiffre.

Vous imaginiez en le lançant que cela prendrait de telles proportions ?

Pas du tout. Au départ, en effet, ce n'était pas pour le vendre. On l'a créé pour l'offrir à nos clients. Maintenant, c'est complètement différent.

Vous réalisez, outre ces "Gaston" également des portails, des escaliers et toutes sortes de structures pour les maisons. Depuis les confinements, beaucoup de personnes ont voulu améliorer leur habitat. Est ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?

Oui, c'est toujours le cas. La plupart des demandes qu'on reçoit, c'est quand même vraiment pour améliorer l'habitat. On a beaucoup moins de demande en portail, on va dire c'est plus en intérieur, en escalier, en verrière, en structure, en rampes. Tout ça, c'est vraiment pour le confort. Cela se calme un petit peu à l'approche de Noël. Mais bon, je pense qu'il y aura pas de souci. Ça va continuer.

Vous organisez des portes ouvertes ce samedi dans vos locaux à Is-sur-Tille. Qu'allez vous y proposer ?

C'est déjà pour recevoir tous mes clients et peut être mes futurs clients. Mais c'est surtout un moment de convivialité, qu'on puisse discuter, ce qu'on n'a pas trop le temps de faire tout le restant de l'année et surtout leur montrer mon atelier et leur expliquer comment on travaille.