La nouvelle éco - La serrurerie Bégin boostée par Gaston l'Escargot va entamer 2022 sereinement

On connait tous ou presque Gaston l'Escargot, né de l'imagination de Véronique et Hervé Bégin. Ce petit escargot en ferraille 100% made in Côte-d'Or, est fabriqué par la serrurerie Bégin à Is-sur-Tille. Les commandes ont explosé et permettent à l'entreprise d'aborder 2022 sereinement.

Entre le succès de Gaston l'Escargot et un carnet de commande qui déborde, la serrurerie Bégin d'Is-sur-Tille ne connait pas la crise. En Côte-d'Or, cette entreprise est même souvent citée en exemple pour son dynamisme. Un dynamisme et une imagination débordante qui lui permettent de traverser les périodes difficiles sans en pâtir. A la serrurerie Bégin, artisan rime avec talent. Entretien avec sa co-gérante, Véronique Bégin.

L'une des grosses difficultés de cette année 2021 pour beaucoup d'entreprises, c'est le manque de matière première. La situation s'arrange ou c'est toujours aussi compliqué?

C'est un peu compliqué, mais ça va en s'arrangeant. Je prends les devants, c'est à dire que depuis le mois de mai, je commande à peu près tous les quinze jours, une tonne de ferraille. Le plus compliqué, c'est de trouver des tôles et de l'aluminium.

Cela se traduit comment pour vous? Ça veut dire des délais allongés, voire des pertes de marché?

Pas de pertes de marché, par contre des délais allongés. On ne peut pas faire une rampe en urgence. Il faut compter quand même 15 jours à un mois pour avoir le matériel. Heureusement qu'on a du stock ! Cela nécessite donc plus d'anticipation, ce qu'on fait depuis le premier confinement.

L'autre difficulté dans beaucoup d'entreprises, c'est le manque de personnel. Est ce que vous êtes touchés vous aussi?

On a abandonné, car les ferronniers, serruriers, métalliers sur le marché ont déjà une entreprise donc leurs salariés, donc il est très compliqué de trouver quelqu'un. En plus, nous n'avons eu aucune demande pour un apprentissage cette année.

Comme l'explique t'on ? Le métier n'attire plus?

Je pense que c'est un métier qui n'attire plus les jeunes. Travailler la ferraille, avoir les mains sales. Ce n'est pas trop leur truc!

Depuis la crise sanitaire et les confinements, on a vu un désir de beaucoup de propriétaires d'améliorer leur habitat. Vous l'avez constaté au niveau de vos carnets de commandes?

Oui, ils veulent embellir leur intérieur et leur extérieur, avoir de belles choses et pouvoir rester chez eux. En ce moment, c'est beaucoup la mode des verrières, des escaliers, des rampes, des garde corps et des entourages pour les piscines.

La serrurerie Bégin est citée en exemple pour son dynamisme. C'est notamment grâce à Gaston l'escargot. Comment expliquez vous son succès?

On a créé cette petite mascotte. On l'a fait au début juste pour nous amuser et ça a pris une grosse ampleur. En plus, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un artisan et qui peuvent avoir un Gaston, quelque chose qui est fabriqué par un artisan, qui ne vaut pas très cher. C'est aussi une fierté locale. C'est notre mascotte, c'est notre bébé!

Il y a aussi un gros travail de communication?

Oui, je communique tous les jours. On fait des concours, on reçoit toujours des photos de Gaston partout dans le monde. Là, on a reçu un cliché d'un Gaston l'Escargot réalisé en Laponie, au pays du père Noël.

Ils se vendent bien ces "Gaston l'escargot" pour les cadeaux de fin d'année, par exemple?

Tout à fait. Ils se vendent bien, surtout qu'on a mis en place un concours à la boutique. Tous ceux qui achètent un Gaston en boutique remplissent un petit bulletin et un tirage au sort sera effectué le 15 janvier, et permettra de gagner un gros Gaston.

Aujourd'hui, Gaston l'escargot ça représente quelle part dans votre chiffre d'affaires?

Cette année, ça doit représenter avec le covid de 33% des parts. C'est énorme. C'est un objet d'appel, c'est à dire que lorsque quelqu'un vient acheter un escargot à l'atelier, sait qu'on peut réaliser des garde corps, des escaliers... Donc, le jour où il aura besoin de ce genre d'équipement, peut-être qu'il fera appel à nous?

2022 approche. C'est une nouvelle année que vous abordez comment? Plutôt sereinement?

Oui, sereinement. On a quand même plus de six mois de travail d'avance et on a toujours des idées dans la vie. Il faut avancer. On n'a pas le choix.