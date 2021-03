La nouvelle éco : la SNCF lance une campagne de recrutement en Champagne-Ardenne

SNCF réseau recherche de nouveaux employés dans l'Aube, la Marne et les Ardennes. Le groupe ferroviaire recherche des techniciens opérateurs des voies et des électriciens basse tension.

Du renouvellement à la SNCF ! Le groupe ferroviaire lance une campagne de recrutement, via sa filiale SNCF Réseau, pour des emplois ciblés en Champagne-Ardenne. Dans la Marne, une vingtaine de postes sont proposés, localisés à Reims, Châlons-en-Champagne et Épernay.

Techniciens opérateurs des voies

Premiers métiers recherchés : les techniciens opérateurs des voies sur l'axe Châlons-en-Champagne et Épernay : "Nous souhaitons des profils avec des compétences soit dans le génie civil, soit dans les espaces verts, soit dans la maintenance industrielle", développe Anne-Sophie Remborski, responsable emploi à la SNCF en Champagne-Ardenne.

Les missions de ces opérateurs sont vastes : de la maintenance au désherbage, de la surveillance des installations au remplacements de ballast. Des postes mixtes, avec conditions de diplômes ou non, avec expériences ou non, selon la SNCF.

Electriciens basse tension

Le groupe recherche également une dizaine de postes d'opérateurs signalisation, les électriciens basse tension : "Là-aussi, on est dans a surveillance et dans l'entretien des installations électriques, souligne Anne-Sophie Remborski. Il y a des tâches de modernisation. Chez nous, on organise chaque année des travaux avec de la remise à neuf."

Pour ces emplois, "il faut être préparé à travailler de nuit et les jours fériés à certaines périodes de l'année".

Les contrats proposés par SNCF Réseau sont soit en CDI, soit en intérim, avec des périodes de formation de un an à 18 mois. Le permis B est exigé.

Le reportage de Mathis Merlen.

Pratique : Pour candidater, CV et lettres de motivation sont attendus par mail à destination de "anne-sophie.remborski@reseau.sncf.fr et "ext.audrey.klein@reseau.sncf.fr.