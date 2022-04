La nouvelle éco - La société bourguignonne CGP Horse Feed vous arme contre les mouches

C'est à Chagny en Saône-et-Loire, à quelques encablures de la Côte-d'Or, qu'est installée la société CGP Horse Feed. Si les propriétaires de chevaux la connaissent pour les aliments destinés aux équidés, l'entreprise forte d'un chiffre d'affaires d'un million 300 000 euros, s'attaque désormais à tout le public. Elle propose une solution pour lutter contre la prolifération des mouches. Vos barbecues vont pouvoir se dérouler en toute tranquillité. Entretien avec le directeur de CGP Horse Feed, Richard Grenier.

Votre société CGP Horse Feed est spécialisée dans l'alimentation et le bien être des chevaux. Que proposez vous exactement ?

En fait, on a une gamme d'aliments naturels basée sur du foin pour chevaux. Donc vous avez de la luzerne, du foin enrubanné et des granulés de foin. La plupart du temps, c'est sous forme de cubes, c'est à dire que c'est beaucoup plus gros qu'un granulé. Ca mesure entre 3x3 cm ou 4x4 cm. Et sa particularité, c'est de pouvoir favoriser la mastication du cheval. C'est un produit qui peut être aussi à la fois hydraté pour permettre aux vieux chevaux de s'alimenter. On s'est inspiré de ce qui existe déjà dans plusieurs pays, en Amérique du Sud, en Espagne, en Italie où on trouve ce genre de cubes. Mais souvent, en 100% luzerne. Nous, on nous la décline avec d'autres types de fourrage.

A l'heure où l'on parle de plus en plus de pénurie dans l'agro alimentaire, est ce que vous vous êtes impacté pour la fabrication de ces aliments ?

Pour le moment, non. Car on a plusieurs usines de fabrication. On en trouve en Espagne, en Italie et en France. Donc, on n'a pas de souci particulier d'approvisionnement aujourd'hui de fourrage.

Votre société existe depuis combien de temps ?

Depuis 11 ans maintenant. Dans le milieu du cheval, il y a beaucoup de particuliers qui ont leurs chevaux encore chez eux, leurs chevaux de "cœur" avec lesquels ils ont commencé. Ça touche également les professionnels, autrement dit, tout ce qui est centre équestre, et les distributeurs d'alimentation générale. On touche tout le monde.

Au bout de 11 ans d'existence, le chiffre d'affaires correspond à vos attentes ?

Oui, on s'est spécialisé sur Internet, c'est à dire qu'on n'a pas de circuit de distribution avec des commerciaux qui vont directement sur le terrain. Notre catalogue est en ligne. On est précurseur déjà dans ce domaine. Ça nous a permis d'évoluer dans ce milieu. Aujourd'hui, c'est d'actualité de pouvoir acheter directement les produits sur Internet et se faire livrer. On est opérationnel sur toute la France et on peut livrer partout où un camion peut aller.

Vos clients sont essentiellement en France, où il y en a également à l'étranger ?

On a des distributeurs pour l'étranger, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, mais principalement nos clients et nos distributeurs sont en France.

Vous développez cette année une solution pour se débarrasser des mouches. Quel est son principe ?

On a deux types de pièges. On a un piège 10 litres qu'on appelle "piège expert" et "pro", qui a une grande contenance et qui peut tenir jusqu'à 60 jours. Et puis, après on a développé les Top Trap, qui sont des pièges individuels où chacun a une bouteille chez soi et qu'on peut facilement mettre en place. Ce qu'on a développé, c'est plutôt un appât spécifique qui va attirer les mouches. Il y a quand même déjà deux ans d'études qui ont été faites pour pouvoir trouver une solution qui corresponde à plusieurs espèces. Je crois qu'il peut exister plus de 80.000 espèces de mouches. Du coup, on essaie d'en attraper un maximum.

Où peut on trouver ce top trap ?

Vous trouvez le sur notre site Internet, vous allez dans la rubrique "Litière". Pour un top trap, il faut compter à peu près 15 euros TTC si vous venez le chercher sur place à Chagny ou 20 euros TTC livré chez vous. Et pour le piège "expert" il faut compter à peu près 35 euros TTC ou 42 TTC livré.