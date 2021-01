La nouvelle éco : la société briviste Complast Design continue à produire des produits anti-Covid

A Brive, la société Complast Design ne connait pas la crise. Elle a même réalisé son meilleur chiffre d'affaire en 2020 ! Car elle a su s'adapter dès le 1er confinement. Spécialisée dans la fabrication et la pose de panneaux publicitaires en plexiglass, elle s'est mise à produire des panneaux de protection contre la Covid. "On a toujours travaillé donc le chiffre d'affaire a augmenté. Avec l'inflation qu'à connue la matière première plexi, ça monte vite. Après, la marge c'est autre chose" tempère tout de même le gérant Loïc Morales. Les protections ont tellement bien fonctionné que sa société a même diversifier ses produits anti covid.

Un carnet de commande déjà bien rempli pour 2021

Complast Design s'est aussi lancé dans la fabrication de supports pour masque de protection - Complast Design

Elle propose notamment des supports pour poser proprement les masques qui ont parfois tendance à trainer sur les bureaux. Des objets dédiés qu'elle propose même en pack avec ses produits traditionnels liés à la communication. "On va faire des enseignes pour un nouveau site et on peut aussi lui faire des protections ou séparations en plexiglass pour les futurs postes. Des supports de masque individuels ou autre. Des gros packaging" explique t-il. Cela permet à Complast Design d'avoir une belle visibilité en ce début d'année. "Notre calendrier est déjà bien rempli. On a une vision avec 5 ou 6 mois d'avance. C'est très bien pour nous. C'est super" se réjouit Loïc Morales.