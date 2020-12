La nouvelle éco : la société de Limoges Tripnity lance l'appel à projet "innovation pour la planète"

Dans la nouvelle éco aujourd'hui, on s'intéresse à la société limougeaude Tripnity. Cette entreprise du numérique lance un appel à projets sur le thème de l'environnement et de la transition énergétique. Des projets qu'elle va soutenir à hauteur de 500 mille euros soit 10% de son chiffre d'affaire.

Au sein de l'entreprise Tripnity crée à Limoges en 2009, il y a un fort attrait pour le numérique. Forcément, c'est sa spécialité avec comme produit phare le logiciel Iquonosquare. Mais dans cette entreprise locale, il y a aussi une conscience forte sur les enjeux environnementaux. Pour la traduire en actes, elle a décidé de lancer un appel à projet baptisé "Innovation pour la planète". D'ici mi-janvier 2021, trois éco-projets seront sélectionnés par un comité interne et seront soutenus par Tripnity à hauteur de 500 mille euros soit 10% du chiffre d'affaire de la société.

Des projets portant sur l'agriculture et l'alimentation durable, les mobilités douces et les énergies renouvelables

Un engagement fort motivé par plusieurs objectifs. "Innovation pour la planète consiste à soutenir des projets qui vont avoir un effet bénéfique sur l'environnement. Des projets à impact basés dans les territoires. Parce que nous sommes basés à Limoges et l'objectif est de montrer qu'il y a des projets qui ne sont pas forcément dans les grandes agglomérations mais qui peuvent réussir" explique Alexia Machado. Des projets basés dans trois secteurs d'activité différents : l'agriculture et l'alimentation durable, les mobilités douces et les énergies renouvelables.

L'idée étant de mettre à disposition un financement mais aussi les compétences de Tripnity dans le monde du numérique. "Pour montrer que cela peut-être un outil qui va potentialiser la transition et porter des projets plus loin." Et si cette entreprise a décidé d'invertir autant, c'est par conviction. "C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On avait envie de faire notre part. On a des convictions très fortes. Et si on peut essemer cette initiative... Si chaque entreprise dédie une petite partie de son chiffre d'affaire à des projets qui ont du sens, on créé quelque chose de vertueux."

Une manière de revoir notre propre modèle économique

Une nouvelle manière de faire de l'économie. "C'est un peu se détacher du "business as usual". De l'économie traditionnelle en montrant qu'il y a des modèles de soutien alternatifs qui peuvent aussi exister pour les porteurs de projet. Et c'est aussi une manière de revoir notre propre modèle économique. En se disant qu'il y a un produit principal qui nous permet de générer des ressources. Mais par exemple, plutôt que placer ces ressources sur les marchés pour faire de la spéculation, notre choix est de dédier une partie de ces ressources au bien commun".

Une initiative tellement pas motivée par l'appât du gain qu'en cas de plus value sur ces projets, "elle ne reviendra pas dans notre poche. Elle sera réinjectée dans d'autres projets à impact dans les années à venir." Sachant que cet appel à projet fait figure de test. L'ambition est de renouveler l'opération pour accompagner un maximum d'éco-projets. Les personnes intéressées ont un questionnaire à remplir directement sur le site internet dédié à "Innovation pour la planète" avec une promesse des équipes de Tripnity : l'ensemble des dossiers auront un retour, qu'ils soient sélectionnés ou non.