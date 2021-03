"La Nouvelle éco ": la société de production Vivement Lundi, fleuron du film d'animation à Rennes

Créée en 1998 à Rennes (Ille-et-Vilaine), la société de production Vivement Lundi est largement reconnue dans le paysage français du court métrage d'animation en stop motion, c'est à dire image par image avec des marionnettes animées, ou en numérique. Elle est solidement implantée dans un milieu largement dominé par les sociétés Parisiennes et Franciliennes. Plusieurs de ses réalisations ont été couronnées dans des festivals prestigieux comme celui d'Annecy ou Sundance ou nominées aux César, Oscars ou encore Goya en Espagne. Elles sont diffusées dans les programmes pour la jeunesse des chaines nationales comme récemment "Pok et Mok" sur France Télévisions et Canal + ou encore "Dimitri" sur France 5. "La société compte 8 salariés pour la partie production, que ce soient les producteurs, la direction financière, les assistants et directeur.trice de fabrication" explique Jean-François le Corre producteur et directeur de Vivement Lundi.

En plus des 8 salariés, on embauche entre 20 et 40 intermittents du spectacle équivalents temps plein sur une année de production - Jean-François le Corre

Le studio "Personne n'est parfait"

C'est au sein du studio "Personne n'est parfait" que les films d'animation sont tournées. Un studio très demandé explique son directeur Mathieu Courtois "on est reconnu nationalement et internationalement".

On est spécialisé dans le stop motion et on n'est pas nombreux à le faire en France. on vient nous chercher pour fabriquer des marionnettes, fabriquer des décors et tourner des courts-métrages - Mathieu Courtois

L'éclosion des plateformes

La crise sanitaire n'a pas ralenti le rythme de travail à Vivement Lundi, mais en revanche elle devrait avoir des conséquences sur la filière du film d'animation avec l'éclosion des plateformes pendant le confinement. "Le 2è genre le plus consommé par les abonnés sur les plateformes ce sont les programmes pour les enfants" explique Jean-François le Corre. "Les plateformes ont aussi une activité de productions de films d'animation pour adultes. Moi j'ai confiance dans la commande dans le secteur de l'animation et dans son évolution qualitative. Il y a une vraie prise de conscience, on ne peut pas passer trois mois confinés avec ses enfants qui sont devant la télévision, sans se dire qu'on a envie qu'ils regardent des programmes de qualité".

Jean-François le Corre (à gauche) et Mathieu Courtois dans les studios de Vivement Lundi à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Nouvelle nomination aux César

Ce vendredi soir, Jean-François le Corre et Mathieu Courtois font le déplacement à l'Olympia à Paris pour la 46è cérémonie de remise des César du cinéma Français. Dans la catégorie meilleur court métrage d'animation le film "la tête dans les orties" du Breton Paul Cabon est nominé. C'est la 5è fois que Vivement Lundi est nominé aux César, mais la société Rennaise n'a pas encore remporté la célèbre sculpture.