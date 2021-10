La nouvelle éco: la société dijonnaise Innéis engagée en faveur de la lutte contre le cancer du sein

Depuis trois ans, la société Innéis s'engage chaque mois d'Octobre dans la lutte contre le cancer du sein. Sur chaque produit de sa gamme de cosmétiques acheté, cinq euros sont reversés au centre Georges-François-Leclerc à Dijon. Cela représente quelques centaines d'euros destiné à la recherche et au financement des équipements médicaux, "tout ce qui peut améliorer le confort et la santé des malades" explique Maeva Ribeiro, la responsable de la marque. Cet engagement s'explique aussi par l'histoire d'Innéis et sa collaboration depuis de nombreuses années avec le CGFL et reverse d'ailleurs une partie de ses bénéfices dans sa maison mère et au CGFL.

Une jeune société en plein développement

Innéis est née il y a quatre ans, et appartient à la société de biotechnologie NVH médicinal qui travaille sur le développement de traitements médicaux à base de collagène. Une protéine naturellement fabriquée par notre corps mais qui peut avec le temps connaitre des dysfonctionnements et être à l'origine de maladies cardiovasculaire ou neurologiques et même de cancers. C'est le docteur Vandroux qui a fondé la marque. Le spécialiste en médecine régénératrice a travaillé plus de quinze ans au CHU de Dijon et a développé une cellule de synthèse miniature, aujourd'hui "brevetée et protégée dans plus d'une trentaine de pays" précise la responsable de la marque.

Un développement en pharmacie et parapharmacie

La jeune société dijonnaise fabrique et commercialise sur internet sa gamme de cosmétiques à base de collagène et est en plein développement, et "espère être présente dans 200 pharmacies et parapharmacies d'ici deux ans" poursuit Maeva Ribeiro. Une présence qui pourrait s'accompagner de nouveaux recrutements. Innéis emploie cinq salariés contre deux il y a encore deux ans.

→ Retrouvez la Nouvelle éco avec Maeva Ribeiro la responsable de la marque Innéis ce lundi 11 octobre 2021 à 7H16 et 17h03 sur les ondes de France Bleu Bourgogne.