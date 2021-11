La nouvelle éco - la société dijonnaise KwikWink révolutionne le marché des livraisons à domicile

C'est l'angoisse pour tous ceux qui attendent un colis, le livreur passe pendant votre absence et votre carton repart et risque de ne pas arriver à temps. La jeune société dijonnaise KwikWink a imaginé et commercialise un système garantissant 100% de livraisons réussies dès le 1er passage.

Fini le petit papier du livreur vous informant de son passage et de la non livraison en raison de votre absence. La société KwikWink garantie 100% de livraisons réussies dès le premier passage grâce à un système permettant au livreur d'ouvrir votre porte avec un code unique pour chaque commande. Comment ça fonctionne et quelles sont les perspectives de ce nouveau marché ? Entretien avec le fondateur et gérant de KwikWink, Pascal Laurence.

Pascal Laurence, gérant de la société Kwikwink © Radio France - Christophe Tourné

Pascal Laurence, fondateur de KwikWink Copier

Pascal Laurence, vous garantissez 100% de livraisons réussies au premier passage, de quelle manière?

On se positionne comme un tiers de confiance qui va appareiller la porte d'une serrure électronique pour la coupler avec le flux informatique du e-shoppeur chez qui vous avez fait vos courses ou vous avez commandé votre produit, et on va permettre un dialogue entre ces deux mondes, le monde "informatique" et le monde "physique". Cela permet de sécuriser l'ouverture de la porte en donnant un code temporaire et unitaire, c'est à dire que c'est un code qui ne marche qu'une seule fois.

Vous avez déjà effectué des tests?

Nous avons même fait plus que des tests, nous faisons des installations, pas chez les particuliers pour l'instant, bien qu'il y ait de la demande. Pour l'instant, c'est dans un environnement "be to be" pour la livraison en autonomie ;sur des créneaux de nuit ou sur une pause méridienne auprès de magasins. On a ainsi fait des tests chez Carrefour et d'autres sont en cours avec Intermarché, Naturalia, Monoprix, Auchan qui se sont positionnés, ainsi que Picard.

La serrure électronique communiquant avec le boitier - KwikWink

L'ouverture automatique de la porte, ça ne pose pas de problèmes de sécurité?

Au contraire, on vient surajouter de la sécurité puisque les livreurs ne connaissent pas les codes. Et les codes sont changés tout le temps. Autrement dit, le même livreur ne pourra jamais utiliser deux fois le même code.

KwickWink, ça veut dire quoi au juste?

C'est un double clin d'œil en anglais puisqu'on est sur un "gain rapide" (Quick win), et rapide comme un "clin d'oeil" (wink).

Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette solution?

C'est la rencontre de deux de mes anciens métiers puisque j'ai travaillé dans la grande distribution alimentaire. Et puis, j'ai travaillé aussi à travers une société bien connue en Bourgogne, qui s'appelle Savoye et qui s'intéresse de l'infra logistique, un métier où on a toujours cette problématique du dernier kilomètre. Et en fait, Kwikwink sait justement comment déverrouiller le dernier kilomètre et surtout le dernier mètre, à savoir la porte!

L'application permettant de communiquer avec la serrure - KwikWink

Le dernier kilomètre, on en parle de plus en plus parce qu'il y a un boom de la livraison. Pour vous, ça vous ouvre des perspectives?

Tout à fait, car si on prend les chiffres, ne serait ce que pour La Poste, elle avait deux millions de colis à livrer par jour en 2010, aujourd'hui, il y en a 6 millions. Cela est peut-être en partie dû à l'effet covid. Mais il y a aussi d'autres marchés qui se sont créés, je pense notamment aux livraisons générées par des sites comme "Le bon coin" et consorts. C'est un boom pour nous parce qu'en fait, on va amener de la facilité. Il ne faut pas oublier que l'homme s'est construit sur le principe de commodité et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ouvre nos portes avec des smartphones d'aujourd'hui.

On parle des chiffres. Quelles sont vos perspectives en terme de chiffre d'affaires?

Nous tablons sur un chiffre d'affaires à peu près de 25 millions d'euros sur 5 ans, mais en étant un peu plus terre à terre, on espère un à deux millions d'euros en 3 ans.

Vous êtes basé à Dijon, mais j'imagine que vous visez un marché national, voire international?

Complètement national dans un premier temps. Et ensuite, on a déjà deux envies: aller sur des pays nordiques et sur le marché américain.

Vous employez combien de personnes aujourd'hui?

Nous sommes sept, dont quatre salariés à temps plein et des alternants.

Et qui sont vos clients ou vos futurs clients?

On a deux grands secteurs, même trois. On a le secteur du particulier qui voudrait s'équiper. On est preneur parce que c'est un axe de développement et pas simplement pour la livraison de courses. On peut aussi apporter des solutions pour des personnes en état de dépendance pour la livraisons de médicaments ou de plateaux repas. Donc ça, c'est un axe qu'on veut travailler. Et puis ensuite, on a le marché professionnel, le "be to be" pour lequel on va permettre des livraisons en réduisant les kilomètres parcourus sur des périodes contraintes. Et puis, on a aussi un marché pour toutes les problématiques de maintenance industrielle

L'application pourrait aussi permettre de communiquer bientôt avec les volet roulant - KwikWink

KwikWink, c'est une entreprise qui existe depuis combien de temps?

Trois ans, avec un test de marché pendant un an et demi et une phase Covid qui nous a un peu ralenti pour le développement commercial. Mais aujourd'hui, ca y est, on est en plein développement commercial.

Ça coûte combien pour faire installer ce système?

On a le coût d'installation qui est lissé par un abonnement de façon à ne pas avoir une charge trop importante. Une serrure électronique. Aujourd'hui, sur le marché, n'importe laquelle et à peu près autour de 150 à 300 euros suivant les fonctionnalités recherchées.