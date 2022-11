La nouvelle éco - La société dijonnaise "Sadigh Conseils" forme à la lutte contre la maltraitance

Créée il y a environ deux ans à Dijon, Sadigh Conseils , l'une des branches de Sadigh Group , est spécialisée dans la formation des personnes intervenant à domicile. Avec un chiffre d'affaires de 150.000 euros, cette petite structure employant seulement deux titulaires (mais aussi toute une série de formateurs ou formatrices) a pourtant tout d'une grande. Elle innove à la fois sur les formations proposées et sur des outils précieux pour l'organisation des intervenant(e)s à domicile. Sadigh Conseils va participer à la fin du mois au Salon des Services à la Personnes à Paris. Entretien avec Mélanie Bazin, la responsable de Sadigh Conseils.

Mélanie Bazin, responsable de Sadigh Conseils à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Présentez nous Sadigh Conseils, que proposez-vous exactement ?

C'est d'abord un cabinet qui propose des accompagnements vers des équipes autonomes, des formations pour acquérir des compétences psychosociales pour travailler en équipe, mais également un programme de formation à la résilience, destinée à renforcer les différents mécanismes pour développer vos ressources personnelles face à des situations qui peuvent être difficiles à gérer sur le plan humain. Pour ça, on utilise trois grands axes. Le premier, c'est d'apprendre à gérer ses pensées, puis à gérer l'émotion qui va avec, cela va générer certains comportements. Cette formation à la résilience permet d'expérimenter toutes les stratégies pour trouver les siennes et qu'ont va mettre en place dans son quotidien.

On va dire un mot également sur Osmoz. Qu'est ce que c'est ?

C'est un outil qui est installé sur un téléphone professionnel et qui est utilisé dans un cadre strictement professionnel. Toutes les informations qui circulent sur ce canal sont sécurisées. C'est important car si vous ne pouvez pas communiquer avec vos collègues, c'est compliqué d'organiser un planning, d'organiser des remplacements, d'organiser tous les aléas qui font le quotidien des intervenants à domicile.

Vous avez également imaginé Homizia, un jeu de plateau pédagogique pour agir contre la maltraitance. Ce sont des mises en situation ?

Exactement ! Des mises en situation où on va venir jouer avec des pions sur un jeu de plateau. On est une équipe de six personnes autour de ce jeu de plateau. L'objectif du formateur, c'est de faire parler les personnes autour de saynètes pour mettre en valeur le fait que ce que font déjà ces intervenantes au quotidien, c'est de la bientraitance, au regard de ce que préconise la Haute Autorité de Santé.

Homizia, le jeu de plateau imaginé par Sadigh Conseils pour former à la lutte contre la maltraitance - Sadigh Conseils

C'est de la formation positive, en fait ?

L'idée, c'est de valoriser les pratiques des intervenantes. C'est à dire que nous, on a rédigé un certain nombre de saynètes volontairement maltraitantes. Le but, c'est de savoir si les personnes en formation ont déjà vécu ce type de problématique. Ça peut, par exemple, être une personne qui refuse de se doucher. Le fait d'avoir pu faire le lien avec des mécanismes à mettre en place face à ce type de situation permet de trouver des façons d'agir qui soit plus en phase avec le besoin des personnes.

Le cabinet "Sadigh Conseils" sera présent au Salon des services à la personne les 29 et 30 novembre à Paris. Pourquoi ? Vous intervenez à l'échelle nationale ?

Absolument. On propose nos accompagnements en formation. Osmoz aussi est proposé à l'échelle nationale. Et actuellement, par exemple, nous avons une mission en cours dans les Ardennes.

Le marché pour ce type de formation est très concurrentiel ?

Il y a quand même une offre conséquente, mais moins sur ce que nous proposons, c'est à dire vraiment la partie jeu pédagogique et les formations psychosociales pour permettre aux équipes d'apprendre à travailler ensemble et aux encadrants de passer d'un rôle d'encadrants à celui de facilitateurs pour être plus en phase avec les nouvelles réalités managériales pour les équipes. Ce sont des choses qui sont encore assez innovantes. Les équipes autonomes, c'est un mode d'organisation dans l'aide à domicile qui vient à se développer. On en est plutôt ravi parce qu'on est persuadé que c'est l'avenir de ce secteur là.

Une maltraitance parfois institutionnelle

On a beaucoup parlé de la maltraitance envers les personnes âgées avec le scandale orpéa , qui gère de nombreux Ephad en France et dans le monde, mais loin de cette politique de mauvais traitements pour réduire les coûts, la maltraitance peut parfois se cacher dans de petits détails. "La maltraitance, ça peut aussi être de la négligence ou être institutionnelle, c'est à dire par exemple une modification de planning qui fait que je dois arriver plus tôt ou plus tard chez cette personne et qu'on n'a pas eu le temps de la prévenir. Du coup, elle est bousculée dans ses habitudes. Et donc moi, quand j'arrive, si je ne prends pas le temps de faire redescendre cet agacement, cet énervement de la personne âgée, je vais à mon tour, quelque part, être un peu victime de cette maltraitance même si je n'y suis pour rien." explique la responsable de Sadigh Conseils à Dijon.