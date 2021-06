La nouvelle éco : la société Ermo, basée à Marcillé-la-Ville, expose son savoir-faire à l'Elysée

Les 3 et 4 juillet, la société Ermo, spécialisée dans la conception et la fabrication de moules pour pièces plastiques, représentera l'industrie mayennaise dans les jardins de l'Elysée à l'occasion d'une exposition sur le "Fabriqué en France".

L'industrie mayennaise sera présente à l'Elysée le 3 et 4 juillet à l'occasion de la grande exposition du "Fabriqué en France". C'est l'entreprise Ermo, basée à Marcillé-la-Ville, pas très loin de Mayenne, qui a été sélectionnée pour participer à cet événement dans les jardins de l'Elysée. L'occasion de présenter ses innovations autour de la conception et de la fabrication de moules en plastique.

Ermo, 130 salariés, 4 sites, réalise plus de 18 millions d'euros de chiffre d'affaire chaque année. Maurizio Del Nevo, le patron de l'entreprise, se dit fier d'aller à Paris : "c'est une grande fierté pour l'entreprise, pour tous les collaborateurs, c'est une belle surprise. Ces dernières années, nous avons beaucoup investi dans la recherche et le développement. Notre activité se porte bien, notre fabrication est utilisée dans l'alimentaire, le médical, le cosmétique. La crise sanitaire n'a pas freiné l'activité, on a survolé cette période. On a des projets d'investissements avec un projet d'extension de notre siège ici, des investissements pour de nouvelles machines et des embauches prévues. On a parfois des difficultés à recruter, notamment des jeunes. Il faut leur faire comprendre que ce sont des métiers qui demandent une grande technicité".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lors de la première édition, en janvier 2021, c’est déjà une entreprise du Nord-Mayenne qui avait porté les couleurs du département : Serap Industries à Gorron.