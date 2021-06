La nouvelle éco : la société iséroise Entre-prises en pleine ascension avec l'explosion des salles d'escalade

Invité de "La nouvelle éco" Alain Serrand, directeur général pour l'Europe et le Moyen-Orient d'Entre-Prises, le fabricant isérois de murs et de prises d'escalade dont le siège est à Saint-Vincent-de-Mercuze. Entre-Prises emploie 400 personnes dont 40 en Isère.

Entre-Prisesa été choisie pour construire les murs des JO De Tokyo pour les premières épreuves olympiques d'escalade. On y est presque ! Est-ce qu'ils sont déjà installés ?

Oui. Ils sont installés. Effectivement, nous avons commencé l'installation, il y a un an à peu près, puisque les JO devaient se tenir l'été dernier et nous avons dû les démonter après la crise sanitaire pour les protéger. Et nous venons seulement de les réinstaller.

L'escalade, qui est une nouvelle discipline olympique, ça va donner une nouvelle visibilité à ce sport. C'est bon pour vous ?

Tout à fait, oui. Notre enjeu, c'est effectivement de promouvoir le sport à l'échelle mondiale. Et les JO sont un formidable levier de promouvoir ce sport à Tokyo, qui est la première occasion pour nous de faire cet exercice. L'objectif est maintenant d'enchaîner sur Paris 2024.

Comment avez-vous traversé la crise du Covid ? Des salles d'escalade étaient fermées, il y avait moins de commandes ?

Alors, il y a eu en effet, sur certaines activités, moins de commandes puisqu'effectivement, les fermetures des salles entraînent des suspensions d'activité et des retards sur le lancement de nouveaux projets. Mais on a eu une situation assez contrastée. Donc, une baisse de chiffre d'affaires assez forte, et sur certaines activités comme les commandes de prises, on a été par contre plutôt en phase de croissance, malgré la crise sanitaire.

Vous avez chiffré votre perte de chiffre d'affaires ?

Elle est aux alentours de 30%.

Vous disiez que pour les prises, ça marche mieux, notamment avec le marché des salles d'escalade. Il y a des ouvertures prévues, notamment dans l'agglomération grenobloise. Il s'en ouvre un peu partout. C'est un marché qui est en forte croissance ?

Oui, on a en moyenne, hors contexte sanitaire, une croissance de 7 à 10 % par an. Donc, c'est une belle croissance. Et là, on s'attend à avoir un regain d'activité lié à la fin, on l'espère, de la crise sanitaire et une stabilisation autour des 6-8 % qui sera soutenue notamment par le coup de projecteur que l'on aura avec les Jeux olympiques.

