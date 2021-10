La Nouvelle Eco : la société Perrbal sur les routes de l'agglomération de Dijon

On en a tous croisé un jour sur les routes : ces gros camions munis de brosses rotatives et qui sont là pour nettoyer la chaussée. Notre chronique La Nouvelle Eco met un coup de projecteur sur l'entreprise Perrbal, une société de nettoyage industriel dirigée par une femme. Karine Perraud a remporté tout récemment le trophée de la "femme chef d'entreprise de l'année". Une distinction remise par la société d'experts-comptables Orcom, EDF et nos confrères du Bien Public. Elle est récompensée pour son succès à la tête de cette entreprise qui intervient sur toute l'agglomération de Dijon avec 5 camions de 19 tonnes.

France Bleu : Pourquoi avoir choisi d'investir dans une société de nettoyage ?

Karine Perraud, dirigeante de Perrbal : "Ce n'était pas un rêve de petite fille (elle sourit). Ca s'est passé par hasard: en 2017 j'ai racheté la société BLS qui était en redressement judiciaire .Je l'ai reprise avec ses salariés , et je me suis lancé là dedans sans rien y connaitre !

Pourquoi avoir dit "banco, j'y vais !" c'est assez audacieux ?

"Je viens du monde du transport routier, avec mon mari qui dirige la société Perraud Transport. Moi si je n'ai pas d'objectifs je m'ennuie. Le monde du transport, je connais j'y ai travaillé depuis 20 ans. Là il a fallu que je fasse mon trou dans le monde des Travaux publics, un secteur où l'on compte tout juste 12 % de femmes, et ce n'était pas facile.

A quoi ressemble votre métier ?

Les journées commencent très tôt. Parfois à 5 heures du matin pour coordonner les chantiers. Il s'agit de 5 balayeuses de 19 tonnes. On intervient sur les chantiers de travaux publics, sur les autorités mais aussi des sites industriels comme TetraPak et puis des communes et communautés de communes. J'ai eu la chance de remporter le marché de la ville de Dijon et de son agglomération

Ca coute cher votre matériel ?

Oui, nous avons 5 balayeuses, et je prévois d'en acquérir une 6°, mais cela coute entre 350.000 et 400.000 euros. C'est un gros investissement. Mais c'est un marché porteur. On sait que nous ne sommes pas nombreux dans ce secteur. Les entreprises savent que le matériel et coûteux et technique. Elles préfèrent donc faire appel à des sous-traitants.

Quelles sont perspectives de développement ?

J'aspire a évoluer encore. ce n'est pas le matériel le problème, c'est de trouver les bonnes personnes. Il y a un manque de personnel très important, car il n'y a pas de formation pour les balayeurs. L'essentiel est de trouver du personnel."