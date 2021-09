La nouvelle éco : la Socoba décroche le label d'entreprise du patrimoine vivant

La Socoba travaille dans toute la Corrèze et dans les départements limitrophes

La label Entreprise du Patrimoine Vivant distingue des entreprises détenant un savoir-faire rare, renommé ou ancestral. C'est la raison pour laquelle l'obtenir est considéré comme une marque de reconnaissance très appréciée des entreprises. De fait elles sont peu nombreuses à pouvoir l'arborer : 1370 à ce jour en France depuis la création du label en 2005. Et seulement 11 en Corrèze.

Un label national

La dernière en date est la Socoba qui a décroché le label il y a quelques semaines. Au-delà de la reconnaissance du travail de l'entreprise c'est aussi un formidable atout pour obtenir des marchés privés comme publics. "C'est un label de niveau national, explique François Legendre. Donc ça permet de gagner en notoriété". Un plus donc que le gérant va apposer sur l'ensemble de ses documents, devis, factures et autres. "Le client quand il voit ça le rassure, s'il en avait besoin".

Le problème de la main-d'œuvre

Un poids de plus donc dans un marché qui comme tout l'univers du BTP a connu des vicissitudes depuis le début de la crise sanitaire. Surtout dans la commande publique précise François Legendre. Mais le "trou d'air" dû aux confinements est en train de vraiment se combler. "Il y a pas mal de propositions de chantiers sur lesquelles on va candidater, dont certains très importants". Reste un problème lui aussi très épineux et lui aussi commun à toutes les entreprises du bâtiment : le manque de personnel qui complique beaucoup la vie de l'entreprise. "Il faut motiver les jeunes que l'on a. Certains le sont, qui trouvent que ce domaine d'intervention est quand même assez flatteur. Travailler la pierre, les enduits, restaurer le bâti ancien ça plait. Mais c'est un travail difficile. Donc il faut vraiment motiver les jeunes qu'on a pour pouvoir les garder"