LA NOUVELLE ÉCO : la SPEMA à Issoudun est un des lauréats du fonds de modernisation mis en place par l'État

L’année 2020 aura été éprouvante pour la société SPEMA, créée en 1967 à Issoudun et spécialisée dans l’usinage de haute précision. Ce sous-traitant travaille à 90 % pour trois secteurs : l'aéronautique, l’automobile et la défense. Outre la fabrication de pièces, elle a une activité de bureau d’étude et d’assemblage. Elle est d’ailleurs à la recherche de nouveaux locaux pour pouvoir développer cette dernière activité.

Carnet de commandes en chute libre

La crise dans l’aéronautique a fragilisé la petite entreprise. Ces derniers mois, son carnet de commandes a chuté de 45 %. Fin octobre, son chiffre d’affaires est en recul de 2 millions d’euros par rapport à l’an passé. Des licenciements ont eu lieu et des départs à la retraite n’ont pas été remplacés. L’entreprise est passée de 50 à 37 salariés.

Membre du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), SPEMA avait fait réaliser un diagnostic fin mars en vue de futurs investissements. L’appel à projet lancé le 9 juin par le ministère de l’Économie et des Finances est arrivé à point nommé. Très vite envoyé, son dossier a été retenu. Elle va ainsi pouvoir bénéficier d’une aide de 700 000 euros sur un montant de 910 000 euros d’investissement au titre des fonds de modernisation aéronautique.

Robotisation de certaines opérations

Des tâches de tournage et de contrôle de pièces vont être confiées à des bras robotisés. Des tâches pénibles et répétitives qui vont de plus pouvoir être effectuées la nuit. Par ailleurs, une station de compactage va être créée pour valoriser les déchets en aluminium qui seront revendus sous forme de rondins expurgés de l’huile de coupe qui, elle, sera réinjectée dans les machines. L'entreprise va ainsi améliorer son empreinte environnementale et réduire ses achats d’huile de coupe.

Ces investissements devront être engagés avant le 31 juillet 2021. Parallèlement, SPEMA s’attache à préserver son activité sur les secteurs en bonne santé et prospecte de nouveaux clients.