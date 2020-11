La nouvelle éco : L'entreprise amiénoise e-monsite.com aide les commerçants à créer leur site web

Lors de l'annonce du renconfinement, Arnaud Jibaut, fondateur de l'entreprise amiénoise e-monsite.com dresse un constat simple : "On est alors à deux mois de Noël et on s'attend, comme lors du premier confinement, à ce que les gros e-commerçants raflent les 90% des ventes pour Noël". Il se dit alors que "ce n'est pas acceptable que les commerçants de proximité perdent parfois 40, 50 % de leurs parts de marché qui se font lors des fêtes". Depuis 2004, sa start-up amiénoise permet de créer son propre site internet ou blog. Plus de deux millions ont déjà vu le jour.

Alors, le chef d'entreprise revoit l'organisation de son équipe, composée d'une trentaine de personnes, pour tenter d'aider les commerçants à développer leur présence en ligne. Il crée une formule qui permet aux clients d'avoir un site cette fois-ci créé par e-monsite.com lui-même et ce, pour 500 euros dans un délai de 24 heures : "On leur met en place un site d'e-commerce très vite, pour pas cher, et puis derrière, on travaille avec eux pour savoir s'il y a du paiement en ligne ou pas, s'il s'agit de click and collect, de livraison...On travaille avec eux par téléphone en amont pour bien cadrer le besoin du commerçant".

Une bouffée d'oxygène

Depuis le lancement de ce dispositif il y a quelques jours, une vingtaine de commerçants ont fait appel aux services de l'entreprise. C'est le cas de la boutique de décoration L'Annexe, en centre-ville d'Amiens : "C'est une bouffée d'oxygène, même si ça nous donne une charge de travail supplémentaire" explique François Cailleret, qui travaille dans le magasin et qui référence désormais les produits sur le nouveau site. "C'est une des plus grosses périodes de l'année pour nous donc il a fallu limiter la casse. l'interface de gestion du site est assez intuitive, on s'en sort" précise-t-il.

Par ailleurs, e-monsite.com vient d'être retenu par la chambre de commerce et d'industrie des Hauts de France pour être recommandé aux commerçants voulant développer leur présence en ligne. Des commerçants qui vont pouvoir toucher jusqu'à 500 euros de la part de la région pour créer un site.

