La Nouvelle Eco : la start-up Colonies révolutionne la colocation à Bordeaux

La start-up Colonies, pionnière française du coliving, a posé ses valises à Bordeaux en avril dernier, en ouvrant sa première résidence de coliving. Une solution de logement plébiscitée par les étudiants ou les travailleurs, arrivant sur Bordeaux, et en recherche d'amis et de grands espaces.

Réinventer la colocation...

C'est le crédo des 3 patrons fondateurs de Colonies, Alexandre Martin, Amaury Courbon et François Roth: les espaces, les services et la vie en communauté, ou coliving. Les 3 chefs d'entreprises ont ainsi eu l'idée, dès 2017, de dépoussiérer le principe de la colocation en l'adaptant aux nouveaux besoins des locataires, quels qu'ils soient : à savoir de la souplesse, de la convivialité et du partage. Une demande qui a explosé depuis la crise sanitaire. Ainsi, les patrons qui avaient déjà ouvert des résidences à Paris, Lille ou Marseille, ont acheté leur premier bâtiment à Bordeaux au printemps dernier. Une maison de 300 mètres carré, située à proximité du Jardin Public, et qu'ils ont entièrement rénovée, en créant 12 chambres au passage. Mais en créant surtout une immense pièce de vie avec sa cuisine ouverte de 50 mètres carré, un jardin avec barbecue, ou encore une grande buanderie pour faire vos machines.

Le patio avec son barbecue - @colonies

Une chambre standard avec sa salle de bain - @colonies

Certaines chambres sont équipées d'une kitchenette - @colonies

... A un prix raisonnable

Comptez entre 730 et 850 euros par mois selon la superficie de la chambre, la présence ou pas d'une salle de bain privative, ou même d'un coin kitchenette. Sur le papier, c'est plus cher qu'un appartement de 25 mètres carré dans le centre ville de Bordeaux, mais les surfaces dont vous disposez en comptant les espaces communs sont incomparables.

Autre avantage : celui de la souplesse. Pour décrocher un logement chez Colonies, vous n'avez pas un dossier épais comme un rapport de la cour des comptes à remplir juste une preuve de vos revenus ou ceux de vos parents et vous pouvez partir quand vous voulez.

Et puis dernier avantage non négligeable: le prix de la location comprend aussi l'assurance, l'eau l'électricité, internet et le ménage.