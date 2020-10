La Nouvelle Eco : la start-up dijonnaise Lolopop lance un pull qui facilite l'allaitement

C'est un pull presque comme les autres qui pourrait changer pas mal de choses. La start-up dijonnaise Lolopop prévoit de lancer une gamme de pull pour les jeunes mamans. Grâce à deux zips situés sous les manches, il leur permet de pouvoir allaiter sans forcément soulever le manteau et le pull.

"Je sais que j'allaite facilement partout et ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui ne se rendaient pas compte que j'allaitais", raconte Madeleine Petitjean, la créatrice de Lolopop. "C'est en me demandant qu'elles s'en rendaient compte", poursuit la jeune femme.

Un produit 100% "made in France"

L'un des buts est de permettre aux jeunes mamans d'allaiter leur enfant quelque soit la situation : "que ce soit chez elles, chez des amis ou encore dans la rue", explique la jeune femme. Mais ce n'est pas seulement pour cette raison.

Les 4 modèles de pulls en pré-commande, pour le moment, sont aussi conçus et fabriqués entièrement en France : la conception se passe à Dijon, la modélisation dans le Périgord et la fabrication se fera à Troyes avec des produits conçus dans le Nord. "Ce genre de pulls existe déjà mais ils ne sont pas fabriqués chez nous. Et j'essaie de consommer autant que possible des produits made in France", raconte Madeleine Petitjean.

La production devrait être lancée début novembre

Lolopop a lancé une cagnotte en ligne pour financer le projet et lui permettre de se lancer. Et les résultats dépassent les espérances de Madeleine Petitjean : "_c'est plus de deux fois supérieurs à ce qu'on attendait_." Ce mercredi, elle dépassait les 20 000 euros.

La fondatrice de Lolopop estime que la production pourra être lancée d'ici le mois de novembre. Plus de 90 commandes ont déjà été passées depuis le lancement du projet, au début du mois de septembre.