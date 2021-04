La nouvelle éco : la start-up PayFit crée par deux Lavallois recrute 250 personnes

C'est une (plus si) petite start-up qui monte. PayFit, une entreprise crée en 2016 par deux Lavallois, Firmin Zocchetto et Ghislain de Fontenay. L'idée : un logiciel de paie et de gestion des ressources humaines spécialisé dans la digitalisation des fiches de paie. Le succès est au rendez-vous puisque les compères ont réalisé une levée de fonds de 90 millions d’euros auprès de BPI France et d’Eurazeo cette année.

Cette montée en puissance qui n'est pas entravée par le Covid-19, bien au contraire explique Firmin Zocchetto : "Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'elles avaient besoin de plus de digitalisation dans leur gestion de la paye, de plus de réactivité." Selon lui, il y a eu une "véritable prise de conscience de la part des entreprises".

Les besoins des clients de PayFit ont aussi évolué avec la crise. "Chômage partiel, report des congés payés, report des cotisations URSSAF, il a fallu adapter notre système, quasiment en temps réel, répondre à nos clients qui faisaient face à des situations parfois très anxiogènes", explique Firmin Zochetto. Aujourd'hui, l'entreprise recrute près de 250 personnes afin de devenir "dans quelques années, un leader européen de gestion de la paye et des ressources humaines à destination des TPE et des PME."