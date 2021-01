La nouvelle éco : à Epinal, la start-up "Section-4" traverse la crise

Fondée en 2016, "Section-4" s'est vite fait un nom auprès des entreprises. Une petite équipe de six salariés âgés de 25 à 30 ans qui travaillent sur l'image des entreprises, la création de logo, et le conseil marketing.

"Le premier confinement a été une période difficile. Dans l'incertitude, les managers ne savaient pas trop quoi faire des outils numériques" se rappelle Louis Frayard co-gérant de "Section-4". Et puis l'utilité d'internet et le besoin de garder le contact avec les clients et les fournisseurs ont très vite pris le dessus. "L'activité a repris fortement et est aujourd'hui en progression constante" constate le jeune patron.

L'une des clefs de la réussite est la diversification. "A côté des entreprises que nous suivons, nous nous sommes tournés vers les collectivités locales" souligne encore louis Frayard. "Section-4" vient ainsi de réaliser le nouveau site internet interactif de la ville d'Epinal qui est entré en fonction cette semaine. Un travail d'un an, qui a mobilisé beaucoup de ressources.

