La nouvelle éco : La start-up Toomaï fabrique du muesli avec des céréales anciennes et des légumineuses

Lancée en février 2020, la start-up montpelliéraine Toomaï fabrique et commercialise des mueslis, sucrés et salés, à base de céréales anciennes et de légumineuses. Ses cofondateurs ont choisi ces produits dans un souci écologique. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

La start-up montpelliéraine Toomaï, fondée en février 2020 par Monia Fourar et Édouard Truchelut, vend des mueslis sucrés et salés fabriqués à partir de céréales anciennes et de légumineuses. Ils confectionnent ces biscuits, que l'on peut manger au goûter ou à l'apéritif, dans la boulangerie Pain et Partage de Fabrègues.

Interview avec Édouard Truchelut, cofondateur de la start-up montpelliéraine Toomaï

Vous fabriquez des mueslis à partir d'ingrédients originaux, par exemple de l'épeautre ou du pois chiche. Pourquoi avez vous choisi ces matières premières?

On a décidé d'utiliser des céréales et des légumineuses qui ont un impact positif sur les sols. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des céréales, comme le petit épeautre et comme le sorgho, qui vont nécessiter peu d'irrigation et qui vont bien résister aux périodes de sécheresse. Elles ont un intérêt par rapport aux enjeux climatiques.

Il y a beaucoup d'autres céréales et légumineuses qui ont ce pouvoir-là. En réalité, on s'est concentré notamment sur le sorgho parce que notre histoire est née lors d'un voyage en Afrique où on a découvert le sorgho. Là-bas, c'est la céréale vivrière. Elle est consommée tous les jours. En rentrant en France, on a vu qu'elle était cultivée ici.

Toutes les céréales et les légumineuses que vous utilisez sont cultivées en France?

Oui, tout à fait.

Monia Fourar et Édouard Truchelut, les cofondateurs de Toomaï - Toomaï

Qu'est-ce que le sorgho? On en a en France?

En France, c'est encore assez peu connu au niveau de l'alimentation humaine. C'est connu surtout depuis une cinquantaine d'années, pour l'alimentation animale. Cette céréale a une bonne ration en protéines. En France, pour l'alimentation humaine, c'est connu principalement par les intolérants au gluten puisque c'est une céréale sans gluten.

Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est un peu cantonnée à ça. C'est vraiment une niche. Et nous, l'idée avec Toumaï, c'était vraiment de la mettre en lumière. Pas forcément que sur l'aspect santé ou sans gluten. Mais par rapport à toutes les propriétés agronomiques que j'ai citées précédemment.

Vous avez créé votre entreprise en février 2020, donc c'était juste avant qu'on soit confiné la première fois. Et officiellement, vous vous êtes lancés quelques mois après, en juin. Est-ce que la crise du Covid-19 vous a impactés de manière très négative?

Alors, je ne dirais pas très négative. Mais c'est sûr qu'il y a eu des aspects négatifs. Quand on est un producteur alimentaire et qu'on propose quelque chose d'inconnu, on a besoin de le faire goûter. Or, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout pu faire. On a commencé les dégustations qu'à la rentrée. Et ça, quand on lance un nouveau produit alimentaire en local, c'est une grosse contrainte.