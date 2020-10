La nouvelle éco : la start-up toulousaine Immoblade dompte le soleil pour économiser de l'énergie

C'est une start-up fondée en 2018 avec dès le départ pour leurs fondateurs, "la conviction qu'il y avait quelque chose à apporter dans la lutte contre le réchauffement climatique". Deux ans plus tard, Patrick Callec, le directeur général de Immoblade et son associé sont sortis de la phase pilote et ils viennent de signer leur premier contrat commercial de vente de vitrages de protection solaire, "pour travailler sur l'empreinte carbone du bâtiment et en réduire les consommations énergétiques". L'idée, explique le cofondateur, "est d'introduire des lames au sein du vitrage avec une orientation personnalisée pour chaque bâtiment pour pouvoir laisser passer les rayons du soleil l'hiver, les bloquer l'été avec un système qui soit sans maintenance."

Des emplois basés dans la région

Le premier client commercial va être "une bonne référence" pour eux. Immoblade travaille à équiper les nouveaux bureaux du centre de gestion du conseil départemental de l'Ariège à Foix. "Un maître d'ouvrage qui a certaines exigences" se réjouit Patrick Callec. Le directeur général avance un modèle industriel avec des emplois basés dans la région, pas délocalisables, tout en précisant que l'essentiel de leurs marchés concernent les bâtiments à usage professionnel.