La nouvelle éco: la start-up toulousaine Kyanos Biotechnologies lève 2,6 millions d'euros pour ses microalgues

Des microalgues pour répondre à la problématique de la faim dans le monde. Voilà le credo de la start-up Kyanos Biotechnologies, fondée à Toulouse en 2016, qui transforme et conditionne des microalgues pour les destiner à la consommation. L'entreprise a obtenu, à la mi-avril, 2,6 millions d'euros grâce à une levée de fonds, notamment auprès de la région Occitanie, de Bpifrance ou encore de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un investissement qui permettra d'intensifier la production de microalgues, comme l'explique à France Bleu Occitanie Vinh Ly, fondateur et PDG de Kyanos Biotechnologies.

À quoi va vous servir tout cet argent ?

C'est un long projet que l'on mène depuis 2016 : utiliser les microalgues pour l'alimentation du futur. Pour nous, l'objectif est vraiment de monter notre technologie de production à un niveau beaucoup plus industriel, pour nourrir dix milliards de personnes en 2050 !

Justement, le nombre de Français qui consomment quotidiennement des microalgues est encore assez faible, est-ce vraiment une ressource d'avenir ?

Plus que jamais. Déjà, tout le monde connait la spiruline, qui est une microalgue d'exception et qui est consommée depuis très longtemps. Nous on est sur le pastel d'eau, qui en plus a des propriétés sur l'humeur et l'attention, ce qui fait que ce produit marche beaucoup chez les personnes âgées, les étudiants, les sportifs. Ça donne un petit boost de productivité. Pendant la crise sanitaire, les gens se sont réappropriés leur santé, ils se sont concentrés sur les produits naturels. On a vu un véritable boom au niveau de la demande de microalgues, on n'arrivait pas à remplir toutes ces demandes. C'est pour ça qu'on augmente nos capacités de production.

Chez Kyanos Biotechnologies, vous êtes certes spécialisés dans la vente de ces microalgues pour la consommation, mais vous avez aussi installé ce qu'on appelle un "arbre algal" sur les allées Jean-Jaurès à Toulouse. De quoi s'agit-il ?

On utilise cette propriété de photosynthèse des microalgues pour faire de la séquestration de carbone mais elles ont aussi la capacité de nous aider à attraper les polluants tels que des particules fines ou des oxydes d'azote. Donc tout l'air qui va être pris à l'extérieur et mis à l'intérieur va pouvoir faire des petites bulles d'air pur pour que les personnes vulnérables aux alentours puissent avoir un air beaucoup moins chargé et épuré en termes de particules fines et d'autres polluants. Mais c'est vrai que quand on s'adresse à un sujet aussi fort, on sait qu'il y aura un gros besoin et un gros marché. C'est quelque chose pour lequel on se tient prêts.