La nouvelle éco : la start-up toulousaine Nuwo propose des vélos de fonction aux employeurs

Le marché est prometteur, et surfe sur la tendance deux-roues : une jeune entreprise toulousaine propose aux employeurs des vélos de fonction pour remplacer les voitures. Essentiellement pour les trajets domicile-travail.

C'est un changement de philosophie pour les entreprises, que propose Nuwo (prononcez "Nouveau"). La jeune société toulousaine, implantée près du boulevard de l'Embouchure, propose des vélos de fonction, pour remplacer les voitures dédiées aux salariés.

Et pour les trajets, "tout est possible" explique Nicolas Lutzi, un des fondateurs de Nuwo : le salarié peut utiliser le vélo aussi bien pour les rendez-vous professionnels que pour les trajets domicile-travail, que pendant les vacances et les week-ends.

Un marché prometteur

"On pense que le marché est en pleine explosion" poursuit Nicolas Lutzi. "L'accueil qui nous est réservé dans les entreprises est très très favorable, car la responsabilité sociétale et environnementale est une vraie préoccupation des dirigeants". Il rappelle aussi que 60% des trajets domicile-travail de moins de cinq kilomètres se font aujourd'hui en voiture.

Pour ces vélos, Nuwo propose aux entreprises de payer la location mensuelle en majorité, et que les salariés participent à hauteur de 30% du montant. Sachant que la participation de l'entreprise est défiscalisable à hauteur de 25%.