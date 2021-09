La nouvelle éco : la station d'Aussois lance un système de prix attractifs pour ses forfaits de ski

La station d'Aussois, en Savoie, a lancé cet été un système de tarification dynamique pour la saison d'hiver : plus les forfaits de ski sont réservés tôt, plus les les tarifs sont attractifs. Explications.

Achetez maintenant, skiez moins cher cet hiver ! La station d'Aussois, en Savoie, a lancé cet été un système de tarification dynamique pour la vente en ligne de ses forfaits de ski, de 6 à 14 jours. Plus les forfaits sont réservés tôt, plus les prix sont attractifs : les tarifs peuvent descendre jusqu'à moins 50%. Une manière de fidéliser et d'attirer un nouveau public.

Déjà 150.000 euros de forfaits

Depuis début juillet, "nous avons déjà vendu environ 150.000 euros de forfaits pour la saison prochaine, des forfaits annuels ou des forfaits six jours et plus", se félicite Jérôme Choudin, le directeur de la station de Haute-Maurienne. Qui sont les clients ? "Des touristes qui planifient pour l'hiver, et aussi une clientèle plus locale, qui profite des offres".

Comment ça marche ? "On met en vente un nombre limité de forfaits de ski à des prix avantageux, donc plus on réserve tôt, plus les prix sont bas (...) les prix sont calculés par un algorithme, nous avons un système de calendrier de prix par date, plus le temps passe et plus les prix sont élevés et se rapprochent des prix pratiqués en caisse", explique-t-il.

Maintenir notre attractivité auprès des jeunes

La station de Haute-Maurienne y voit trois intérêts : "promouvoir un ski accessible aux familles, augmenter le nombre de journées skiées tout au long de la saison, et maintenir notre attractivité auprès des jeunes générations". "C'est un changement d'usage qui va aller en s'améliorant et qui est amené à se développer", estime Jérôme Choudin.

Ce système de tarification dynamique, développé par la société Catalate, était surtout jusqu'ici développé en Suisse ou aux Etats-Unis. La station d'Aussois est la quatrième station des Pays de Savoie à expérimenter ce modèle de vente en ligne. Il a déjà été mis en place à Val Cenis (Savoie), Avoriaz (Haute-Savoie) et La Clusaz (Haute-Savoie).