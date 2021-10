La nouvelle éco en Isère : la station d'Autrans-Méaudre mise sur plusieurs activités sans neige

France Bleu Isère : Quelles activités seront disponibles sur la station pour les vacances de la Toussaint ?

Jérôme Brunet : Pour les vacances de la Toussaint, la station va ouvrir. On va essayer maintenant de mettre en place une station qui est ouverte sur les quatre saisons. Donc, bien entendu, sur les vacances de la Toussaint, on va proposer le télésiège du Gonçon, côté Méaudre, pour pouvoir vous permettre de vous balader dans les belles forêts de la commune et également pour faire du VTT de descente sur le télésiège. Côté Autrans, vous aurez le tubing, une piste de luge synthétique avec une grande bouée et côté Méaudre également la Zipline Vercors, une grande tyrolienne qui mesure 1200 mètres de long, avec un bon dénivelé, ouverte à tout le monde. Pour les vacances de la Toussaint, il y aura des partenaires privés qui vont vous proposer un accrobranche, de l'initiation à la spéléologie, notamment sur la structure de la commune qui s'appelle la Tour spéléo. C'est une structure artificielle qui permet de découvrir la verticalité en toute sécurité.

Et ça commence à partir de quel âge ?

Le tubing par exemple, c'est à partir de 3 ans, donc il y en a pour tous les goûts.

Quels sont vos objectifs pour ces vacances de Toussaint ?

C'est de proposer une station vivante, qu'on puisse encore accueillir de la clientèle, surtout locale. On vise plutôt une clientèle du bassin grenoblois, lyonnais et valentinois, pour ceux qui veulent venir en montagne à la journée sur les vacances de la Toussaint.

Est ce que face aux changement climatique, développer les activités sans neige, c'est une manière de se préparer à l'avenir ?

Oui, il ne faut pas se le cacher. C'est sûr que toutes les stations maintenant, essayent de proposer des activités sur les quatre saisons en sachant que quand même, le cœur économique, c'est le ski. On espère qu'on pourra avoir les remontées mécaniques cet hiver. C'est bien parti pour, mais ce sont des activités complémentaires, ce qui n'enlève pas que les gens sont attirés par la neige et veulent découvrir la glisse sur les skis.

