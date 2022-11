La Nouvelle éco : le plan sobriété de la station de ski de Gresse en Vercors.

Le domaine skiable de Gresse en Vercors, qui compte14 remontées mécaniques et emploie 34 personnes, s'adapte à la hausse des coûts de l'énergie. Cette petite station familiale, fondée en 1968, à 45 minutes au sud de Grenoble, a pris plusieurs mesures en vue de la saison qui débute le 17 décembre prochain. Objectif : économiser 30 000 euros car elle évalue sa prochaine facture d'énergie pour 2022-2023 entre 5 et 10 % de son chiffre d'affaires. Elle va demander notamment une contribution solidaire via le paiement du forfait de 1,5 euros. En cas d'enneigement et de bonne fréquentation, cette mesure devrait rapporter 40 000 euros supplémentaires. Jean-Luc Jamoneau est le président de la régie du domaine skiable de Gresse en Vercors et adjoint au tourisme de la commune.

Par les temps qui courent, c'est compliqué de gérer un petit domaine skiable comme le vôtre, avec la hausse des coûts de l'énergie?

Jean-Luc Jamoneau : Chaque année, c'est toujours un défi pour arriver à équilibrer nos comptes. C'est vrai que cette année, avec les annonces d'augmentation significative du coût de l'énergie, c'est un défi supplémentaire. Mais on va le relever. Nos factures d'énergie, que ce soit l'électricité, les carburants, sont multipliées par entre 1,5 et 2.

Vous avez travaillé sur deux hypothèses ? Une hausse des coûts de 37 000 € euros pour l'hypothèse basse et de 80 000 € pour l'hypothèse haute, c'est cela ?

Tout à fait. On s'est basé sur l'hypothèse haute, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises en fin de saison puisque en moyenne sur les dix dernières années, on est à peu près à 800 000 € de chiffre d'affaires annuel.

Alors, quelles sont les solutions auxquelles vous avez réfléchi et que vous allez mettre en place avant le début de la saison de Gresse en Vercors?

On envisage de faire des diminutions d'horaires d'ouverture, on sera ouvert de 9h30 à 16 h, ce qui laisse quand même une grande latitude pour profiter pleinement du ski et de la station. Donc ce n'est pas trop impactant pour notre clientèle. On va essayer de travailler sur de l'alternance en fonction de la fréquentation de certaines remontées. On a aussi plusieurs remontées qui sont doublées, donc en fonction de la fréquentation, on peut faire tourner un téléski sur deux, c'est une des pistes qu'on a étudiée. Nous allons aussi augmenter les contrôles. cela devrait nous permettre d'économiser 30 000 euros.

Vous allez aussi faire attention à la production de la neige artificielle?

La production de neige de culture, c'est toujours un point sur lequel on est aussi très vigilant. De toute façon, chaque année, on prépare la saison bien en amont. On commence à produire de la neige fin novembre, quand les conditions le permettent, c'est-à-dire au niveau température et hygrométrie, de façon à constituer un stock qui permettra après de mélanger avec de la neige naturelle, pour avoir une durée de neige suffisante pour couvrir toute la saison. On produira cette neige au maximum durant les heures creuses et limitée aux points sensibles du domaine skiable.

Au niveau des tarifs, vous envisagez d'augmenter légèrement aussi le prix du forfait?

Ce n'est pas vraiment une augmentation tarifaire. C'est une petite contribution d' 1,50 euro sur l'ensemble des forfaits à la journée et à la demi-journée. Ce qui est encourageant, c'est qu'on a réalisé deux préventes de forfaits saison et là, on s'est rendu compte que nos clients locaux ont joué le jeu puisqu'on est au même niveau, si ce n'est plus, que l'an passé. Nos clients nous font confiance et ils nous soutiennent. Le forfait journée passe de 23 à 24,5 euros. Cette mesure devrait rapporter 40 000 euros supplémentaires dans les caisses.



Quand ouvrez-vous la station ?

L'ouverture est prévue le 17 décembre, pour le début des vacances de Noël. Mais s'il y a de la neige, nous ouvrirons les pistes les deux week-ends précédents, avec de belles animations prévues le dimanche11 décembre. On vous attend !