La Nouvelle Eco : la stratégie du design d'un fabricant charentais de portails et clôtures

La société Lippi, à Mouthiers-sur-Boëme à une dizaine de kilomètres d'Angoulême, est spécialisée depuis 1963, dans les portails et les clôtures. Avec un effectif de 170 salariés aujourd'hui, LIPPI a changé de stratégie depuis quelques années : non plus vendre des clôtures pour leur utilité, mais comme des éléments de décoration extérieure pour les jardins des particuliers. C'est la gamme "Habitat", qui propose des clôtures d'un nouveau genre, avec des cactus ou des podiums en acier fin.

Un portail Lippi © Radio France - Pierre MARSAT

La société Lippi a changé de clientèle : elle s'adressait autrefois aux entreprises de travaux publics, qui achetaient des kilomètres de clôtures pour "barriérer" un terrain. Aujourd'hui, ce sont les paysagistes qui aménagent les jardins des particuliers. Une stratégie du design qui paye, malgré la crise sanitaire. Au printemps, les commandes se sont envolées après le premier confinement. Ce qui manquait, c'était le béton pour enfoncer les clôtures dans le sol : le secteur du bâtiment a beaucoup souffert. Les Trophées de l'INPI seront remis le 7 décembre (lundi prochain). LIPPI est sélectionné parmi 4 entreprises françaises, pour recevoir le Trophée dans la catégorie "Design".