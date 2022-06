La nouvelle éco - La toute première "Boulangerie Louise" ouvre ses portes ce jeudi à Perrigny-lès-Dijon

Avis aux amateurs de pains artisanaux et de viennoiseries, la Boulangerie Louise arrive en Côte-d'Or ce jeudi 23 juin à Perrigny-lès-Dijon. Pour l'enseigne qui compte déjà plus de 130 points de vente franchisés en France et en Belgique, c'est le tout premier en Bourgogne-Franche-Comté.

Créée il y a douze ans dans le Nord de le France, l'enseigne "Boulangerie Louise" n'a cessé depuis de se développer pour compter plus de 130 commerces en France et en Belgique. Son tout premier point de vente en Côte-d'Or ouvre ce jeudi 23 juin à Perrigny-lès-Dijon. Il vous accueille du lundi au samedi de 7h à 19h30. Il est dirigé par Joanne PREVOT et Quentin CHEHADE. Entretien

Joanne PREVOT et Quentin CHEHADE, les gérants de la nouvelle Boulangerie Louise à Perrigny-lès-Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Pourquoi avoir choisi de vous installer sous la franchise Boulangerie Louise ?

On a choisi une franchise parce qu'on souhaitait tous les deux être accompagnés. C'est la première fois qu'on se lance seul, donc on crée une entreprise. On voulait aussi dupliquer un concept qui fonctionne, ce qui est le cas puisqu'on a tout de suite adhéré au concept Boulangerie Louise.

Vous produisez vous même le pain ?

Complètement. 100 % du pain est fait sur place avec un levain liquide qui est lui aussi fait sur place à Perrigny-lès-Dijon. Le pétrissage, le façonnage, la cuisson, tout est réalisé dans notre commerce. Et la farine est faite spécialement pour Boulangerie Louise. En ce qui nous concerne, nous travaillons avec le Moulin Dumay à Sens. C'est donc une farine qui est faite avec un blé 100% français.

L'approvisionnement est il sécurisé ?

Oui, tout à fait. Surtout dans un contexte ou entre les dégâts causés par la sécheresse et les orages dans les champs, et les pénuries liées à la guerre en Ukraine.

Ça n'a pas de répercussion sur le prix de la farine ?

Sur le prix, ça en aura sûrement. Mais en tout cas, la production est assurée. On n'aura pas de problème de pénurie. On fera en sorte de garder des prix cohérents pour nos clients. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de hausse de prix prévue dans l'immédiat, mais on n'est pas à l'abri.

Pourquoi ce choix d'ouvrir votre boulangerie à Perrigny-lès-Dijon ?

C'est un local qui nous a été proposé par la franchise. Il est situé aux portes de Cora, sur un lieu de passage qui correspond aux emplacements stratégiques de l'enseigne "Boulangerie Louise" et qui a confirmé son attrait par une étude de marché.

Ça ressemble à quoi une boulangerie Louise ? Y a t'il un décor spécial qu'on retrouve dans chaque franchise ?

Il y a deux concepts. Nous, on s'est installé avec le nouveau concept qui date de 2019. C'est un concept "ouvert" où on peut voir la production depuis l'espace de vente et de restauration dans un style industriel avec différentes assises, des tables hautes, des tables un peu plus basses et avec des assises "rondins de bois". C'est très joli.

Quelle clientèle visez-vous ?

C'est ce qui nous a plu dans le secteur de la boulangerie, c'est que c'est ouvert à tous. On pense qu'on aura effectivement une clientèle fidèle et locale, une clientèle du Cora, mais aussi une clientèle de passage avec des gens qui s'arrêtent comme des commerciaux. On est sur un objectif fixé entre 500 et 600 clients par jour.

Au niveau de l'équipe. Vous démarrez avec combien de personnes et est ce que vous recrutez encore ?

Actuellement, on a huit collaborateurs et on cherche encore un boulanger. Donc, on a cinq collaborateurs pour l'équipe "vente" et trois collaborateurs pour l'équipe "production".

L'intérieur de la boulangerie Louise à Perrigny-lès-Dijon avant son ouverture - Boulangerie Louise

Une nouvelle aventure pour ces deux amis de longue date

Parmi les éléments qui ont motivé Joanne PREVOT et Quentin CHEHADE pour ouvrir cette nouvelle boulangerie, il y avait déjà l'envie de s'associer pour créer une entreprise ensemble, et la boulangerie, parce que c'est un secteur qui leur plaît, pour son côté "plaisir du produit". "Cela nous a permis de se faire confiance et de monter ensemble une nouvelle boutique. Et ce qui nous a plus dans l'enseigne "Louise" c'est le concept, tant pour la partie décoration, la présentation, mais aussi la gamme de produits de très bonne qualité vraiment, et qui sont recherchés. Les créateurs de la marque ont une âme de boulanger réellement" explique Quentin Chehade. L'enseigne Louise s'est beaucoup développée dans le Nord, la Bretagne, la Normandie ou encore l'Ile de France. "Nous serons la première franchise sur toute la Bourgogne-Franche-Comté", rappelle le co-gérant.