La Nouvelle Eco - La vente directe à la ferme en Haute-Vienne : "Je travaille pour moi et c'est rentable !"

Producteurs de lait bio à Saint-Victurnien, Philippe Boissou et sa compagne Gaëlle viennent de rejoindre le réseau Bienvenue à la Ferme en Haute-Vienne et de se lancer dans la vente directe.

Depuis le mois d'octobre Philippe Boissou s'est lancé dans une nouvelle aventure sur son exploitation laitière de Saint-Victurnien, dans l'ouest de la Haute-Vienne. Six ans après s'être converti au "bio", il a entamé une nouvellerévolution en lançant la vente directe à la ferme. Une fois par semaine, il reçoit aussi des clients attirés par le beurre, les fromages et les desserts produits avec le lait de ses vaches et le succès est au-delà de ses espérances.

"C'est une centaine de personnes qui viennent, les retours sont prometteurs" explique l'éleveur qui se dit heureux d'avoir investit dans un atelier de transformation de son lait. Parmi ses clients, il y a aussi bien des personnes âgées que de jeunes couples avec enfants, à la recherche de produits locaux en direct.

Une autre façon de travailler

Philippe Boissou reconnait que l'accueil des clients est très prenant, en plus de l'élevage de ses vaches et de la collecte et la transformation du lait. Mais il assure qu'il ne pourrait pas être plus heureux. "C'est rendre tout à fait viables des exploitations de taille tout à fait humaine. Je suis porteur de projet et créateur d'emploi, c'est magnifique" s'enthousiasme celui qui a embarqué récemment sa compagne dans l'aventure. Loin de ce qu'il appelle "l'agro-business", l'éleveur préfère se concentrer sur une production modeste, mais maîtrisée de bout en bout, du pis de la vache au consommateur final.

Aujourd'hui il y trouve son compte à plus d'un titre, car ça correspond d'abord aux valeurs qu'il veut porter dans l'agriculture. "Une vraie ferme aujourd'hui, c'est plusieurs activités, du poly-revenu et c'est travailler pour soi." Un modèle qu'on a déjà connu par le passé rappelle Philippe Boissou, mais qu'on avait oublié. Et surtout, "je travaille pour moi et ça change la vie" conclut l'éleveur avant de retourner à son atelier pour de nouvelles commandes.