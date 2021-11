La nouvelle éco : la ville de Mayenne participe à l'opération nationale de la grève du chômage

Une grève du chômage est organisée à Mayenne ce mardi 9 novembre : cette manifestation a été lancée un peu partout en France par l'association Territoires zéro chômeur de longue durée. Cet événement permet en fait à la ville de se préparer avant de postuler en 2023 pour devenir un Territoire zéro chômeur de longue durée et recevoir ainsi des fonds pour aider 350 habitants à retrouver un emploi.

350 chômeurs de longue durée à Mayenne

Mayenne participe pour la première fois à la grève du chômage organisée un peu partout en France. "Les gens, quand ils ont un travail et ne sont pas contents, ils font la grève du travail. Et bien, il y a des gens qui ne sont pas contents d'être au chômage et qui ont le droit de dire qu'ils font la grève du chômage", explique Hubert Guérault, conseiller municipal à la Ville de Mayenne, en charge du dossier Territoires zéro chômeur de longue durée.

La grève du chômage est en fait organisée par l'association Territoires zéro chômeur de longue durée : 50 nouveaux territoires vont intégrer ce dispositif en 2023. La ville de Mayenne veut en faire partie, ce qui lui permettrait de recevoir une aide financière pour aider les chômeurs à retrouver le chemin de l'emploi. "C'est un premier tremplin avant de passer à l'étape suivante pour aller d'ici 18 mois vers le dépôt du dossier. Pour être, on l'espère en tout cas, retenus au niveau national parmi les 50 territoires dans ce dispositif extrêmement intéressant", détaille Jean-Pierre Le Bonhomme, le directeur du cabinet du maire de Mayenne.

Avant de déposer un dossier de candidature, la Ville de Mayenne doit trouver des emplois dits utiles aux chômeurs de longue durée. "La base du programme, c'est qu'il y a du travail, il y a des gens qui ont envie de travailler. Donc, on doit pouvoir fabriquer des emplois pour ces gens qui ont besoin de travailler et qui sont utiles aux organisations locales, aux entreprises, aux associations, aux personnes individuelles", explique Hubert Gayraud, l'élu en charge du dispositif. Deux ateliers vont être organisés ce mardi 9 novembre : de 9h30 à 11h et de 14h à 15h30, salle Grimaldi, sur la place des Halles à Mayenne. Ils vont permettre de créer un premier lien entre des associations, des entreprises et des chômeurs de longue durée.

La Ville de Mayenne a déjà recensé les habitants qui pourraient être concernés par ce dispositif. "On s'est aperçu que les gens qui restaient privés d'emploi étaient autour de 350 ou 400 personnes sur la ville de Mayenne. Ça représente à peu près 800 personnes sur Mayenne Communauté. On s'est plutôt positionné sur la ville de Mayenne dans un premier temps, parce que pour pouvoir avancer, il faut rencontrer individuellement chacun des chômeurs de longue durée. Ça représente quand même du travail", explique Jean-Pierre Le Bonhomme, le directeur du cabinet du maire. La ville de Mayenne va donc travailler sur ce dossier jusqu'à début 2023, date à laquelle elle déposera son dossier pour espérer devenir un territoire zéro chômeur de longue durée.

Ce mardi 9 novembre, un point d'information sur le chômage de longue durée est également installé de 9h à 17h place Clémenceau.