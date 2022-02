La nouvelle éco - La vinaigrerie artisanale de Beaune enrichie sa gamme

La Bourgogne se targue d'avoir de grands vins, elle peut aussi désormais se féliciter d'avoir du bon vinaigre sans offenser les viticulteurs. Au contraire. Le vinaigre est l'ultime produit tiré du raisin après la vinification. Il permet de réduire encore plus l'impact de la viticulture sur l'environnement. C'est toute la philosophie de la Vinaigrerie Artisanale de Beaune et de son créateur, Jean-Luc Maldant. Entretien avec un passionné.

Jean-Luc Maldant, le patron de la Vinaigrerie Artisanale de Beaune - Vinaigrerie Artisanale de Beaune

Jean-Luc Maldant, vinaigrier indépendant à la tête de la Vinaigrerie Artisanale de Beaune Copier

Qu'est ce qui vous a donné l'envie de créer la vinaigrerie artisanale de Beaune?

L'élément déclencheur, c'est un reportage diffusé à la télé qui expliquait la qualité du vinaigrier indépendant. J'ai trouvé ça passionnant et comme je suis issu du monde du vin et des spiritueux, c'était aussi la fin d'une quête, une logique dans tout un parcours où on apprend à faire du vin. On peut le transformer en spiritueux, mais aussi, si on le veut, en vinaigre. C'est vraiment l'échéance ultime du produit. L'idée de la vinaigrerie, c'était ça. Après, on s'est demandé comment rendre notre filière plus propre. Je me suis rendu compte que le recyclage concerne tous les produits œnologiques au sens large du terme, aussi bien les vins, les tonneaux que certaines cuves. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on nous avons créé notre société de recyclage. On est les premiers à le faire en France et on n'a pas encore pas trouvé l'équivalent en Europe.

La Vinaigrerie Artisanale de Beaune - La vinaigrerie artisanale de Beaune

La Bourgogne est une région où il y a du bon vin, ça veut dire qu'on peut y faire du très bon vinaigre?

Exactement! Le vinaigre est un produit de très grande qualité. Aujourd'hui, on a perdu l'habitude de le déguster. Plus personne ne fait attention aux produits. Quand vous avez des vins hyper qualitatifs qui sont produits dans la région, vous pouvez imaginer que même si sur des vins issus de concours ou de réceptions, par exemple quand le BVB organise des dégustations, on récupère les vins qui restent et on les transforme. Ce sont donc des grands vins de toutes les appellations de Bourgogne qui finissent dans nos ateliers pour les transformer en vinaigre.

Des vinaigres produits à Beaune - Vinaigrerie artisanale de Beaune

Le vinaigre artisanal de Beaune existe depuis un peu plus d'un an maintenant?

En fait, on a créé la société en novembre 2019 et on a installé l'atelier en janvier 2020. Nos premiers vinaigres sont apparus le 14 février 2020. On a produit, puis on a eu ce fameux covid qui nous a un peu bloqué. On a profité des confinements pour être encore plus précis, plus pointus dans la recherche de la qualité de nos vinaigres.

Où peut on trouver vos produits et qui sont vos clients?

La Vinaigrerie artisanale de Beaune et notre marque premium "grand public" que vous pouvez trouver dans toutes les épiceries fines du secteur, sur Beaune, sur Dijon et dans beaucoup d'autres villes. Et sinon, on propose aussi une gamme pour les restaurants. On a 12 déclinaisons parfumées aujourd'hui. Le vinaigre est un produit tellement attachant et tellement ouvert que vous pouvez lui incorporer beaucoup de plantes ou de produits qui vont lui donner un goût extraordinaire. Le plus prestigieux, celui que j'aime beaucoup, c'est le cacao. C'est vraiment bluffant.

Le vinaigre aromatisé au Cacao, le produit préféré de Jean-Luc Maldant - Vinaigrerie Artisanale de Beaune

Quels sont vos objectifs pour cette année 2022?

Déjà prouver au monde, ou tout du moins déjà, rien qu'à la région qui m'entoure, qu'on peut faire des grands vinaigres avec notre production de grands vins. On a quand même une vision assez particulière de notre marché, le but n'étant pas de faire du chiffre énormément, mais c'est surtout de produire des vinaigres de qualité. Pour l'instant, notre chiffre d'affaire s'élève à 50.000 euros. Je produis un peu plus de 1.000 tonnes par an. On en est à 20.000 bouteilles vendues. Et puis, à peu près à 5 000 bibs.