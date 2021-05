La Nouvelle éco - En Corrèze, la Xaintrie lance une "marque de territoire" pour attirer les entreprises

La Xaintrie fait sa pub ! La Communauté de Communes Xaintrie Val Dordogne a lancé ce jeudi une "marque de territoire", avec un slogan : "Ma vie en Xaintrie, concentré d’énergies!". Une initiative pour valoriser ce territoire corrézien, et attirer des entreprises sur ce territoire. "Il s'agit de nous identifier comme un territoire dynamique qui accompagne ses porteurs de projets", explique Sébastien Duchamp, le maire d'Argentat et Vice-Président de la Communauté Xaintrie Val Dordogne, où il s'occupe précisément de l'attractivité territoriale.

Dans le secteur rural, il n'y a pas que des vaches et des prés

D'ailleurs le slogan, "Ma vie en Xaintrie, concentré d’énergies !" est fait pour montrer que "dans le secteur il n'y a pas que des vaches et des prés, il y a beaucoup d'autre chose". Car le but de l'opération est bien de "_développer cette politique d'accueil_, et la transmettre aux trente communes de notre communauté de communes" explique encore Sébastien Duchamp.

Et il s'agit de montrer qu'il y a beaucoup d'avantage à s'installer en milieu rural et singulièrement en Xaintrie. "Enormément !", s'enthousiasme le maire d'Argentat. Ce qui semble d'ailleurs avoir déjà un certain écho. "On a des petits porteurs de projets qui souhaitent s'installer tout simplement, beaucoup d'ingénieurs qui souhaitent créer leur propre entreprise, et le secteur rural et en particulier le nôtre le permet. A partir par exemple du développement de la fibre en Corrèze, qui permet ce développement là" dit Sébastien Duchamp.

Pourquoi s'installer en Xaintrie plus qu'ailleurs ?

Reste à trouver le "plus" qui peut attirer les entreprises dans cette zone de la Corrèze. "Les secteurs ruraux en France, il y en a beaucoup, et tant mieux" analyse avec lucidité Sébastien Duchamp. Et là, c'est très simple : "ce qui nous identifie particulièrement, c'est _le cadre, l'authenticité du pays, notre culture, les paysages et ces gorges_, cette rivière Dordogne. Tout cet environnement séduit ces nouveaux arrivants. On y croit fort, et on les accompagnera du mieux possible" conclut Sébastien Duchamp.

En octobre, cette campagne de séduction connaîtra un premier événement baptisé "la start'up est dans le pré".

