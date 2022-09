La nouvelle éco : la phase de production est désormais lancée pour Lactips

Le bioplastique représente moins de 1% actuellement du marché mondial du plastique (400 millions de tonnes), mais "la croissance prévue des bioplastiques dans les cinq années à venir sera multipliée par trois", explique le directeur général de Lactips, Alexis von Tschammer. Une aubaine pour l'entreprise stéphanoise, qui a lancé en décembre 2021 à Saint-Paul-en-Jarez la production à grande échelle de polymère 100% biosourcé et biodégradable dans l’eau, à partir de protéines de lait. Ce bioplastique est notamment utilisé comme emballage pour les pastilles vaiselle.

Neuf millions d'euros ont été investis sur le nouveau site de Lactips, qui est amené à se développer dans les prochains mois. "Aujourd'hui on a une ligne de production d'une capacité de 3.000 tonnes, et à terme nous prévoyons jusqu'à six lignes, pour 10.000 tonnes de capacité", détaille Alexis von Tschammer.