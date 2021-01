La nouvelle éco : Laines Paysannes, le carton des laines occitanes

D'habitude envoyées en Asie pour en faire des matelas, les laines produites en Occitanie connaissent un nouveau débouché avec Laines Paysannes en Ariège qui les utilise pour fabriquer vêtements, accessoires et objets pour la maison. La petite association est devenue une coopérative prospère.

En 2016, Olivia Bertrand, tisserande de formation lance avec son compagnon Paul, éleveur de moutons en bio à Saverdun (Ariège), l'association Laines Paysannes. France Bleu avait déjà eu l'occasion de s'y intéresser. Depuis l'association est devenue une coopérative de sept personnes.

Relocaliser une filière dont la matière première part d'habitude dans le monde entier

La laine provient d'une douzaine d'éleveurs, en majorité d'Ariège mais aussi de l'Hérault, du Gers et de l'Aude. Cette année, plus de cinq tonnes ont été traitées. La matière première part ensuite en Haute-Loire pour y être lavée puis dans le sud-Tarn pour y être filée et tricotée.

Normalement, la laine des éleveurs de moutons français part en Chine et en Japon pour l'industrie du futon notamment. - Olivia Bertrand, co-fondatrice de Laines Paysannes

Laines Paysannes propose tout une gamme de vêtements et accessoires de prêts à porter, mais aussi des tapis, des coussins ou des plaids. Outre la vente en ligne, l'autre moitié des ventes est réalisée sur les salons, les foires, les marchés et grâce à la caravane-boutique.

Laines Paysannes est suivi par plus de 5.800 abonnés sur Facebook, près de 11.000 sur Instagram. Ce lundi 25 janvier à 14h, la coopérative propose une table-ronde sur Facebook.

