La nouvelle éco : Lamandine vous souhaite une année 2022 pleine de fleurs

C'était un pari osé, mais relevé haut la main.. pleine de fleurs ! Amandine Deschamps a créé son entreprise de production de fleurs il y a plus de deux ans pour les transformer en tisanes, en produits de beauté, en fleurs à manger pour la restauration et en fleurs coupées pour les fleuristes. L'activité de Lamandine ne connait pas la crise sanitaire. Elle atteint même aujourd'hui le double de ses espérances. Entretien avec cette entrepreneuse qui voit la vie en "roses".

Amandine Deschamps dans son champs de fleurs à Rouvres-en-Plaine - LAMANDINE

Amandine Deschamps de Lamandine à Rouvres-en-Plaine Copier

Cette passion des fleurs vous vient d'où?

Elle me vient de l'amour de la nature, de mon éducation à la cueillette ou balades en forêt. Et puis, une fleur, c'est toujours joli. Que ce soit en pleine nature, dans un vase ou dans son assiette.

Le champs de fleur de Lamandine à Rouvres-en-Plaine - Lamandine

Vous avez aussi le goût d'entreprendre. Vous vous êtes lancée dans l'aventure de l'entreprise à Rouvres-en-Plaine, vous travaillez sous quel statut ?

Je suis indépendante et gérante de ma société en SARL.

La magie des plantes et des fleurs, c'est qu'on peut les utiliser, pour ne pas dire les sublimer, de différentes façons. Vous en faites quoi de ces fleurs ?

A partir des fleurs qu'on cultive, on a décliné une gamme de tisanes, quatre infusions qu'on commercialise toute l'année et trois infusions à boire glacées pour la période estivale. On a aussi une gamme de cosmétiques, qui va du baume au sérum pour le visage. Une crème est récemment sortie, toujours à partir des fleurs qu'on cultive et au maximum grâce à des intrants qui nous viennent de producteurs et artisans locaux. Et puis, de mai à octobre, on commercialise aussi nos fleurs comestibles à des restaurants de la région et de la fleur coupée aux fleuristes.

Un bouquet de fleurs coupées - Lamandine

Vous avez commencé votre activité en 2019. Est ce que vous atteignez vos objectifs?

On les dépasse. Les prévisions sont meilleures que ce qu'on avait prévu au départ dans le business plan. Parce que notre force, c'est aussi de pouvoir décliner la fleur sous ses quatre gammes les tisanes, les cosmétiques, la fleur comestible et la fleur coupée, ce qui permet de lisser un peu le chiffre d'affaires sur toute l'année.

Peu après le début de votre activité, il y a eu la crise sanitaire. Vous a t'elle impacté ?

Pas forcément. Ça nous a permis de nous faire connaître parce qu'on a pu être référencé dans des boutiques qui sont restées ouvertes pendant le confinement et qui étaient énormément fréquentées. Je parle de tout ce qui est épicerie de quartier, boutique à la ferme, locavore également. Et il y avait un réel engouement pour le consommer local. Et puis, grâce aux réseaux sociaux aussi, on a pu leur ouvrir une petite fenêtre sur nos champs, alors que beaucoup étaient confinés dans des appartements.

Une tisane détox réalisée à partir des fleurs cultivées par Lamandine - Lamandine

On débute tout juste une nouvelle année. Que peut on vous souhaiter pour 2022?

Que les conditions climatiques soient meilleures que celles de l'année dernière, où on a plus que multiplié par deux et demi la surface de culture. Aujourd'hui, les produits sont de plus en plus connus, demandés, donc on a réussi à faire un stock assez conséquent. Mais les conditions climatiques ont un petit peu diminué quand même. On arrive bientôt en rupture de stock sur certaines références. Donc, j'espère qu'on pourra récolter sur une plus longue période en 2022 et donc augmenter encore ce stock.