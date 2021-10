La nouvelle éco : "Lance ta boutique" à La Flèche

Et si vous ouvriez votre boutique à La Flèche ? La communauté de communes du Pays Fléchois organise un concours pour susciter des envies d'installation sur son territoire. Ce dernier a des atouts (La Flèche avec 16 000 habitants est la deuxième ville de Sarthe, zone de chalandise de 90 000 personnes, située à 45 minutes des grands pôles commerciaux du Mans et d'Angers) mais il peine à attirer de nouveaux commerces. Le concours "Lance ta boutique" vise donc à faire sa promotion et enclencher une dynamique.

Les porteurs de projet ont jusqu'au 29 octobre 2021 pour concourir. Le secteur d'activité de la boutique doit être soit dans l'équipement de la personne et de la maison, l'alimentaire ou les loisirs. Parmi les candidats, trois lauréats seront sélectionnés par le jury. Ils recevront un prix en numéraire de la Communauté de communes (3 500 €, 4 800 € et 5 400 €) et bénéficieront d’un accompagnement professionnel adapté à leur projet (expertise comptable, assurance, conseil architecte).

Pour toucher leur prix, les porteurs de projet devront ouvrir leur boutique avant le 30 juin 2022 dans une cellule commerciale libre du centre ville de La Flèche ou de l'un des centres-bourgs des 13 autres communes du Pays Fléchois.