La nouvelle éco : Lancée pendant le confinement, le chef icaunais David Le Corre maintient la vente à emporter

C'est l'un des premiers restaurateurs dans l'Yonne à avoir lancé un service de vente à emporter pendant le confinement : le chef du "Paris Nice", à Joigny, a depuis maintenu cette activité et ne le regrette pas.

A Joigny, dans l'Yonne, le chef du "Paris-Nice" David Le Corre a décidé de maintenir le service de vente à emporter qu'il a lancé pendant le confinement. Une manière de se diversifier et d'assurer ses arrières en cas de nouvelle fermeture. "Pendant le confinement, cela avait explosé, témoigne le chef cuisinier. Mais vous savez les gens se lassent très vite. Cela représente une petite part du chiffre d'affaires. Mais c'est en plus."

Aller chercher le client

Et c'est un nouveau défi pour David Le Corre, assez éloigné de ce qu'il avait l'habitude de faire dans son établissement. "Ce n'est plus tout à fait le même travail, reconnaît-il. Ne serait-ce que les outils : on travaille avec des boîtes, des choses qui peuvent être réchauffées mais il faut aussi soigner la présentation des plats ou des desserts. Dans mon restaurant je fais la mise en place, j'envoie au moment du service. Là c'est davantage un travail de traiteur."

Enfin, la vente à emporter a permis à David le Corre de fidéliser ses clients et s'adapter aux nouveaux modes de consommation. "Il y en a beaucoup qui avaient l'habitude d'aller manger au restaurant et qui maintenant préfèrent rester chez eux. Les habitudes ont changé. Certains mettent le masque déjà toute la journée en entreprise, ils n'ont pas forcément envie de le remettre au resto. Donc c'est le restaurant qui va à eux."