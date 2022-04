La nouvelle éco - "Latlas" le premier moteur de recherche sur internet sans pub ni traçage et 100% bourguignon

Simple dans son utilisation et sa présentation, Latlas est le premier moteur de recherche hébergé en France, sans traçage, ni pub. Il présente deux versions, pour le grand public et pour les professionnels. Cette innovation est 100% bourguignone.

Vous cherchez un moteur de recherche sans pub, sans traceur publicitaire, hébergé en France, sans historique, sans positionnement géographique et sans cookies ? Latlas est pour vous. Ce nouveau moteur de recherche, sur mesure, est le premier du genre en France et il est bourguignon. Entretien avec son créateur, le webmaster Frédéric Plisson.

Frédéric Plisson, créateur de Latlas, le premier moteur de recherche 100% bourguignon Copier

Frédéric Plisson, le créateur du moteur de recherche Latlas - Latlas

Combien de requêtes sont effectuées par jour sur Google ?

Il y en a des millions et des millions et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, il y a même des requêtes qui n'existaient pas hier. Il n'y a pas que Google mais aussi d'autres moteurs comme Bing, Qwant et d'autres qui, eux aussi, ont beaucoup d'utilisateurs.

Pourquoi avez vous avez décidé de proposer une alternative à ces moteurs de recherche ?

Nous ne sommes clairement pas là pour remplacer Google. C'est plutôt pour donner la possibilité à n'importe qui de pouvoir faire son propre moteur de recherche "clé en main". Pas besoin de connaissance en serveurs, ou en informatique en général. Vous avez un tableau de bord, vous y mettez les sites internet que vous voulez. Vous faites un travail de "documentaliste" par rapport à une thématique. Grosso modo, on va passer d'un moteur plutôt généraliste comme Google, Bing et d'autres, à des moteurs plutôt thématiques. C'est d'ailleurs ma vision de l'évolution dans les années à venir. On a connu vingt ans de moteurs généralistes, alors pourquoi pas des moteurs thématiques, par exemple sur la radio, sur le cheval, l'industrie, la photo, le yoga, le véganisme, et tout ce qu'on veut quoi.

C'est du sur mesure ?

Effectivement. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Vous êtes spécialiste sur un sujet, vous mettez vos sites dedans et le moteur va chercher des informations sur ces sites internet que vous lui avez donnés et vous allez pouvoir avoir uniquement les sites que vous avez choisi.

Latlas.pro est la version destinée aux professionnels et aux entreprises - Latlas

A qui s'adresse votre moteur de recherche ? Vous visez plutôt des professionnels ou des particuliers?

Les deux. Latlas.eu est en fait un gros moteur de démonstration. Nous avons pu contrôler sur quelques serveurs jusqu'à plus de 26 millions de pages à travers l'Europe. Ça montre donc qu'on peut le faire. Il n'y a pas que les GAFA qui peuvent faire des moteurs de recherche. Et avec Latlas.pro, vous pouvez faire votre propre moteur.

L'objectif de tout ça, c'est d'échapper à la pub ?

Exactement. Alors, c'est clair et net. Sur Latlas.eu, vous n'aurez pas de publicité. Vous n'avez pas non plus de traçage publicitaire parce qu'on peut très bien ne pas avoir de pub mais avoir du traçage publicitaire et on est entre vraiment dans les critères RGPD, les lois européennes sur la protection des données notamment par rapport au cookies, par exemple. Nous ne traçons pas les visiteurs !

Pas de pub, ça veut dire que c'est un service payant ?

Notre modèle économique est basé sur la partie professionnelle Latlas.pro. Il y a des outils payants qui vous permettent de faire soit de la veille, soit des moteurs de recherche et ça coûte aux alentours de 40 euros par mois, jusqu'à, pour le moteur de recherche avec mille domaines, à peu près à 900 euros par an.