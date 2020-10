La nouvelle éco : Le 2ème plus fort taux de chômage de France métropolitaine est dans l'Hérault

L’institut national de la statistique redoute « un bond » du chômage au 3 trimestre 2020. Actuellement, le taux national est à 7,1% et l’Insee évoque, pour la fin d’année, un taux à près de 10%. Dépasser les 10% n’est même pas exclu selon un responsable de l’institut.

Quel est le taux de chômage dans l’Hérault ?

Justement, dans notre département on est déjà à plus de 10% (10,2% précisément).

C’est le deuxième plus fort taux de chômage de France métropolitaine derrière les Pyrénées orientales ( 11,4%). Nos proches voisins ne se portent pas très bien non plus : le Gard avoisine les 10%, l’Aude est à 9,4%. Au niveau régional, d’ailleurs, le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale. L’Occitanie enregistre au 2e trimestre un taux de chômage à 8,4%.



Comment se mesure ce taux de chômage ?

Il est calculé selon la définition du BIT : Bureau international du travail. Il s’agit d’un sondage, réalisé tous les trimestres par l’Insee. Pour être considéré comme chômeur il faut remplir plusieurs critères :

- Avoir 15 ans et plus

-Ne pas avoir travaillé, même une heure, sur la semaine de référence (celle du sondage).

- Il faut être disponible pour un emploi dans les 15j.

-Et avoir cherché activement un emploi le mois précédent.

Les critères du BIT sont donc différents d’un autre indicateur du chômage : celui des inscrits à Pôle emploi. Un chômeur, au sens du BIT, n’est pas forcément inscrit à Pôle emploi. Par exemple, les demandeurs d’emploi des catégories B et C ne sont pas comptabilisés. Ce sont ces personnes en activité réduite, qui ont des petits contrats, de la vacation ou encore de l’intérim. Au total, ils sont plus de 2 millions et ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux de chômage. Nous avons donc deux baromètres en France. L’insee avec un sondage et des questions très précises et les chiffres du chômage qui sont une photographie, chaque mois, du nombre d’inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues.